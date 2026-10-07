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Tasco chốt ngày chào bán hơn 35 triệu trái phiếu chuyển đổi

| | Doanh nghiệp

Tasco chốt ngày chào bán hơn 35 triệu trái phiếu chuyển đổi

Tasco chào bán hơn 35,6 triệu trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông với giá 100.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 15/10/2026.

Công ty Cổ phần Tasco (MCK: HUT, sàn HNX) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua kế hoạch phân phối trái phiếu chuyển đổi ra công chúng năm 2026 và các công việc liên quan.

Cụ thể, Tasco chào bán hơn 35,6 triệu trái phiếu mã HUT426001, thuộc loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền.

Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu của công ty, tỷ lệ thực hiện quyền mua là 30:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua trái phiếu, cứ 30 quyền mua sẽ được mua 1 trái phiếu.

Tasco chốt ngày chào bán hơn 35 triệu trái phiếu chuyển đổi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: HUT

Trái phiếu dự kiến được phát hành 1 đợt, giá phát hành 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động gần 3.561 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền là 15/10/2026. Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu từ ngày 20/10/2026 đến 9/11/2026.

Theo kế hoạch được công bố trước đó, trái phiếu có kỳ hạn hạn 5 năm, kỳ tính lãi là mỗi giai đoạn kéo dài 6 tháng liên tục kể từ ngày phát hành cho đến ngày đáo hạn.

Lãi suất của trái phiếu được kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Cụ thể, đối với 2 kỳ tính lãi đầu tiên lãi suất được áp dụng cố định là 10%/năm, đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo lãi suất thả nổi ở mức lãi suất bằng tổng của 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó.

Bên cạnh đó, trái phiếu sẽ được chuyển đổi với tỷ lệ 1:10, tức mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông, giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phần phổ thông, chuyển đổi trong 5 đợt, cụ thể như sau:

Tasco chốt ngày chào bán hơn 35 triệu trái phiếu chuyển đổi - Ảnh 2.

Nguồn: HUT

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư, góp vốn vào công ty con; đầu tư vào các chương trình, dự án trực tiếp hoặc thông qua góp vốn vào công con, hợp tác đầu tư dự án. Cụ thể như sau:

Tasco chốt ngày chào bán hơn 35 triệu trái phiếu chuyển đổi - Ảnh 3.

Nguồn: HUT

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026, Tasco mang về doanh thu thuần gần 22.190,8 tỷ đồng, tăng 44,6% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt gần 310,5 tỷ đồng, tăng 171,9%.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Tasco tăng 4,7% so với đầu năm, lên mức hơn 54.698,2 tỷ đồng; tổng nợ phải trả hơn 36.622,9 tỷ đồng, tăng 6,8%.

Theo PV

An ninh tiền tê

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