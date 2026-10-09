Người phụ nữ chi 54 tỷ đồng mua gần 200 chỗ đỗ xe ở khu dân cư, hàng xóm bức xúc kiện ra tòa

Mua gần 200 chỗ đỗ xe rồi cho thuê, bán lại với giá cao

Vụ việc xảy ra tại một khu dân cư ở Hồ Nam (Trung Quốc). Dự án hoàn thành và được đưa ra thị trường năm 2018. Thời điểm đó, khu vực này bị đánh giá thiếu nhiều tiện ích thiết yếu như cửa hàng, trường học và phương tiện giao thông công cộng, khiến người dân không mấy mặn mà với cả căn hộ lẫn chỗ đỗ xe.

Theo Hunan TV, trong bối cảnh đó, một phụ nữ họ Ngô đã quyết định mua một lần 196 chỗ đỗ xe, tương đương khoảng 40% tổng số chỗ đỗ của dự án, với giá 14 triệu NDT (khoảng 54 tỷ đồng).

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Chủ đầu tư khi đó đang gặp khó khăn nghiêm trọng về dòng tiền nên đồng ý bán số lượng lớn chỗ đỗ xe cho bà Ngô.

Người phụ nữ cho biết bà đã nghiên cứu các kế hoạch phát triển khu vực do chính quyền địa phương công bố và tin rằng khu dân cư sẽ phát triển trong tương lai. Thực tế diễn ra đúng như dự đoán. Khu vực nhanh chóng phát triển, các căn hộ trong dự án được bán hết, kéo theo nhu cầu về chỗ đỗ xe tăng mạnh.

Để bảo vệ khoản đầu tư, bà Ngô lắp khóa tại các vị trí đỗ xe nhằm ngăn người khác sử dụng trái phép.

Bà bắt đầu cho thuê một số chỗ với giá 500 NDT/tháng (khoảng 1,9 triệu đồng), cao gấp đôi mức giá chủ đầu tư đưa ra vào năm 2018. Một số cư dân đề nghị giảm giá thuê xuống 300 NDT/tháng (khoảng 1,1 triệu đồng) nhưng bà Ngô từ chối. Sau đó, bà tiếp tục rao bán các chỗ đỗ xe với giá khoảng 100.000 NDT (khoảng 390 triệu đồng)/chỗ. Một số vị trí có giá cao hơn tới 80% so với mức ban đầu.

Nhiều cư dân cho rằng bà Ngô nên bán lại với mức giá tương đương giá gốc. Việc một người sở hữu tới 196 chỗ đỗ xe càng khiến cư dân bức xúc trong bối cảnh khu dân cư ngày càng thiếu chỗ đỗ.

Một quan chức địa phương được cử đến hòa giải nhưng không thể giải quyết tranh chấp. Sau đó, một nhóm cư dân đã tập hợp và đưa vụ việc ra tòa.

Tòa phán quyết người phụ nữ được quyền sở hữu 196 chỗ đỗ xe

Nhóm cư dân lập luận rằng chỗ đỗ xe là một phần thiết yếu của cơ sở hạ tầng khu dân cư, do đó không nên để một cá nhân độc quyền mua rồi bán lại nhằm kiếm lời. Họ đề nghị tòa hủy hợp đồng mua bán giữa bà Ngô và chủ đầu tư.

Tuy nhiên, vào tháng 2/2024, một tòa án địa phương ở Trường Sa đã đưa ra phán quyết có lợi cho bà Ngô.

Theo tòa, khi chủ đầu tư mở bán các chỗ đỗ xe, tất cả cư dân đều có cơ hội mua nhưng đã lựa chọn không thực hiện quyền này. Trong khi đó, bà Ngô đã quyết định nắm bắt cơ hội, tự huy động nguồn vốn và chấp nhận rủi ro thị trường để mua số lượng lớn chỗ đỗ xe.

Vì vậy, việc bà mua 196 chỗ đỗ xe được xác định là hợp pháp. Tòa cũng chỉ ra rằng không có quy định pháp luật nào giới hạn số lượng chỗ đỗ xe mà một cá nhân được phép sở hữu.

Nguồn: SCMP