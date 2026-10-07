Bỏ hơn 54 tỷ đồng mua gần 200 chỗ đỗ ô tô ở chung cư rồi bán lại với giá cao ngất, một người phụ nữ bị kiện

Một người phụ nữ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã đầu tư 14 triệu nhân dân tệ (54,3 tỷ VNĐ) để mua 196 chỗ đậu ô tô trong một khu dân cư, sau đó bán lại với giá cao hơn. Sự việc khiến nhiều cư dân tòa nhà bức xúc và đệ đơn kiện.

Khu chung cư này hoàn thành và được mở bán vào năm 2018. Vào thời điểm đó, nhiều người tỏ ra hoài nghi về triển vọng của dự án do thiếu các tiện ích công cộng thiết yếu như cửa hàng, trường học và phương tiện giao thông công cộng. Do đó, theo đài truyền hình Hồ Nam, cả căn hộ lẫn chỗ đậu xe tại đây đều không thu hút được nhiều sự quan tâm.

Bất chấp sự bi quan đó, một người phụ nữ họ Wu đã mua 196 chỗ đậu xe chỉ trong một giao dịch duy nhất, chiếm 40% tổng số chỗ đậu xe của dự án, với giá 14 triệu nhân dân tệ. Chủ đầu tư, đang đối mặt với tình trạng thiếu vốn nghiêm trọng, đã đồng ý cho bà mua.

Bà Wu tin tưởng vào sự phát triển trong tương lai của khu vực này sau khi xem xét các kế hoạch phát triển do chính quyền địa phương ban hành.

Đúng như dự đoán của bà, khu vực này đã phát triển nhanh chóng, dẫn đến việc các ngôi nhà trong khu chung cư được bán hết nhanh chóng và nhu cầu về chỗ đậu xe tăng vọt.

Để bảo vệ khoản đầu tư của mình, bà Wu đã lắp đặt khóa đỗ xe để ngăn chặn người khác sử dụng các chỗ đỗ xe mà bà đã mua.

Wu bắt đầu cho thuê một số căn hộ với giá 500 nhân dân tệ (gần 2 triệu VNĐ) mỗi tháng, gấp đôi giá thuê ban đầu do chủ đầu tư đưa ra vào năm 2018. Bà từ chối yêu cầu của cư dân giảm giá thuê xuống còn 300 nhân dân tệ.

Sau đó, bà Wu rao bán các chỗ đậu xe của mình với giá khoảng 100.000 nhân dân tệ (387,6 triệu VNĐ) mỗi chỗ, một số chỗ được bán với giá cao hơn tới 80% so với giá trị ban đầu. Nhiều cư dân cho rằng bà Wu nên bán với giá ban đầu. Họ cho rằng chỗ đậu xe là một phần không thể thiếu của cơ sở hạ tầng cộng đồng và không nên bị độc quyền bởi một cá nhân kiếm lợi từ việc bán lại.

Hành động của Wu đã gây phẫn nộ cho người dân địa phương, những người đang phải vật lộn với tình trạng thiếu chỗ đậu xe. Một số cư dân đã cùng đệ đơn kiện Wu ra tòa. Họ đề nghị tòa án hủy bỏ hợp đồng mua bán giữa Wu và chủ đầu tư.

Một quan chức địa phương đã được cử đến để hòa giải tranh chấp, nhưng không hiệu quả. Tháng 2/2024, một tòa án địa phương đã ra phán quyết có lợi cho Wu.

Do đó, việc Wu mua số lượng lớn chỗ đỗ xe là hợp pháp, vì tòa án tuyên bố rằng không có luật nào hạn chế số lượng chỗ đậu xe mà một cá nhân có thể sở hữu.

Theo SCMP