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2 sân bay của Saudi Arabia bị tấn công bằng tên lửa và drone

| | Tài chính quốc tế

Saudi Arabia cho biết 3 người bị thương và nhiều thiệt hại vật chất sau các cuộc tấn công nhắm vào 2 sân bay ở miền Nam.

Ngày 6/10, Saudi Arabia cho biết, 3 người đã bị thương trong các cuộc tấn công nhắm vào 2 sân bay ở miền Nam đất nước 1 ngày trước đó, gây ra những thiệt hại về vật chất.

Trong một tuyên bố, Cục Hàng không Dân dụng Saudi Arabia (GACA) cho biết, Sân bay Quốc tế Quốc vương Abdullah bin Abdulaziz ở Jazan và Sân bay Quốc tế Najran đã bị tấn công.

Tuyên bố nêu rõ: "Các đội khẩn cấp và các cơ quan chức năng đã phản ứng ngay lập tức theo đúng các quy trình đã phê duyệt."

Các cuộc tấn công khiến 3 người bị thương nhẹ, những người này được đưa đến bệnh viện để điều trị y tế, trong khi các thiệt hại về vật chất cũng đã được báo cáo.

Cơ quan hàng không cho biết đang phối hợp với các cơ quan an ninh liên quan để đánh giá thiệt hại và thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách, nhân viên và hệ thống hàng không dân dụng của vương quốc.

Tuyên bố không chỉ rõ ai đã thực hiện các cuộc tấn công.

Tuy nhiên, ngày 5/10, lực lượng Houthi ở Yemen cho biết họ đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone trên khắp Saudi Arabia, gồm những cuộc tấn công nhắm vào các vị trí mà họ mô tả là "các địa điểm nhạy cảm" ở Jazan và Najran.

Nhóm này cũng tuyên bố đã tấn công Sân bay Quốc tế Quốc vương Khalid ở Riyadh, Sân bay Abha, một nhà máy lọc dầu của Aramco ở Rabigh và các địa điểm quân sự.

Ngày 5/10, Saudi Arabia đã lên án các cuộc tấn công của Houthi nhắm vào các cơ sở dân sự và kinh tế trên khắp vương quốc, cáo buộc nhóm này theo đuổi sự leo thang quân sự.

Các cuộc tấn công diễn ra giữa bối cảnh gia tăng căng thẳng gay gắt giữa Saudi Arabia và Houthi, khi liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu báo cáo về việc đánh chặn các tên lửa đạn đạo và drone nhắm vào vương quốc này trong những ngày gần đây.

Saudi Arabia đã dẫn đầu một liên minh quân sự hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen chống lại Houthi từ tháng 3/2015. Nhóm này đã kiểm soát thủ đô Sanaa và một số khu vực khác kể từ tháng 9/2014.

Theo Aa
Không quân Saudi Arabia bất lực, Houthi chiếm 5.400km2 bờ biển

Theo Hải Yến

Giáo dục & thời đại

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