Không quân Saudi Arabia bất lực, Houthi chiếm 5.400km2 bờ biển

Ngày 11/9, Lực lượng Vũ trang Yemen (YAF) do Houthi kiểm soát tuyên bố đã giành quyền kiểm soát 5.400km2 lãnh thổ dọc bờ biển phía Tây, đánh bật các lực lượng được Saudi Arabia hậu thuẫn khỏi sáu huyện thuộc 2 tỉnh Taiz và Hodeidah, tiến tới khu vực chiến lược nhìn ra eo biển Bab el-Mandeb.

Theo tuyên bố của phát ngôn viên YAF Yahya Saree, chiến dịch mang mật danh “And Allah Is Stronger in Might and More Severe in Punishment” (tạm dịch: “Allah quyền năng hơn và nghiêm khắc hơn trong trừng phạt”) được phát động ngày 3/9, với sự tham gia của các lực lượng Houthi và các bộ lạc địa phương.

YAF cho biết, lực lượng quân sự của họ đã tấn công 7 sư đoàn thuộc các lực lượng được Saudi Arabia hậu thuẫn, với tổng cộng 38 lữ đoàn.

Kết quả của chiến dịch này đã giúp họ giành quyền kiểm soát tổng cộng 5.400km2; hàng trăm binh sĩ đối phương được cho là đã thiệt mạng, bị bắt hoặc bị thương.

YAF cũng tuyên bố giải phóng một số người Yemen bị các lực lượng đối địch giam giữ trong nhiều năm và hiện nay, các khu vực mới chiếm được đã trở nên “an toàn và ổn định”.

Ông Saree cho biết, chiến dịch trên bộ vẫn được duy trì bất chấp hoạt động yểm trợ đường không của Saudi Arabia.

Theo tuyên bố của YAF, lực lượng phòng không Houthi đã tiến hành 32 đợt đánh chặn máy bay chiến đấu Saudi Arabia và đã bắn hạ 9 chiếc, nhưng số liệu này vẫn chưa được kiểm chứng độc lập hoặc nhận được sự xác nhận của Saudi Arabia.

YAF đồng thời khẳng định chính sách hàng hải của lực lượng này vẫn được duy trì. Theo đó hoạt động hàng hải được tuyên bố là an toàn đối với tất cả các doanh nghiệp, ngoại trừ tàu Saudi Arabia.

Houthi tuyên bố tiếp tục duy trì nguyên tắc “phong tỏa đáp trả phong tỏa”, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động leo thang bằng các biện pháp tương ứng.

Đáng chú ý, YAF tuyên bố lực lượng này đã tiến tới Dhubab và khu vực nhìn ra eo biển Bab el-Mandeb, sau khi kiểm soát Al-Mokha cùng một số vị trí quan trọng ven Biển Đỏ.

Theo bài viết, chính quyền Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn xác nhận YAF đã kiểm soát khu vực Bab el-Mandeb và đảo chiến lược Mayyun (Perim).

YAF cũng tuyên bố đã chiếm được Al-Khokha, Hays và Al-Wazi'iyah, cùng các vị trí quân sự quan trọng quanh Al-Mokha, trong đó có căn cứ Khalid và Jabal al-Nar.

Nếu những bước tiến này được xác nhận, nó sẽ có ý nghĩa chiến lược lớn bởi Bab el-Mandeb là một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất kết nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải, qua kênh đào Suez.

Việc một lực lượng liên quân do Houthi đứng đầu mở rộng hiện diện tới khu vực này có thể tác động đáng kể đến cán cân quân sự và an ninh hàng hải ở Biển Đỏ, có những tác động sâu sắc đến cuộc xung đột Mỹ-Iran ở vùng vịnh Ba Tư.