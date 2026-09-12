Tổng thống Trump: 25 năm sau vụ khủng bố 11/9, nước Mỹ mạnh mẽ hơn bao giờ hết

Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ tay chào khi đến dự lễ tưởng niệm 25 năm cuộc tấn công ngày 11/9/2001 tại Lầu Năm Góc ở Washington. (Ảnh: AP)

Trong bài phát biểu tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11/9, ông Trump gọi cuộc tấn công là "khoảnh khắc của cái ác khủng khiếp và tột cùng", buộc cả nước phải đoàn kết chống lại chủ nghĩa khủng bố.

"Chúng ta là một quốc gia nơi mà những anh hùng không phải là những người mang theo một lý tưởng trừu tượng nào đó”, ông nói. "Mà là những người sẵn sàng lao vào các tòa nhà và hy sinh mạng sống vào một buổi sáng đẹp trời, vì những người xa lạ mà họ chưa từng gặp mặt”.

“Thời gian không thể làm phai mờ ngày mà đất nước chúng ta phải đối mặt trực diện với cái ác đích thực”, ông nói. “Sáng nay, chúng ta cùng nhớ lại cách nước Mỹ đã đáp trả sự tàn ác đó. Vào những ngày như 11/9, chúng ta hiểu được bản lĩnh thực sự của một quốc gia”.

Ông Trump đã nêu bật những tấm gương anh hùng, ghi nhận rằng bên cạnh lực lượng ứng cứu khẩn cấp và thực thi pháp luật, những người dân bình thường cũng đã nhanh chóng lao vào hỗ trợ.





Tổng thống Trump phát biểu tại sự kiện ngày 11/9. (Ảnh: AP)

Tổng thống cũng đề cập đến cuộc chiến đang diễn ra với Iran, và nhắc lại cam kết rằng Iran sẽ không được phép phát triển vũ khí hạt nhân.

"Chúng ta đang bị thử thách, và chúng ta đang vượt qua thử thách đó một cách đầy thuyết phục”, ông nói.

Kết thúc bài phát biểu tại lễ tưởng niệm trang trọng ở Lầu Năm Góc, Tổng thống đã gửi gắm thông điệp đầy hy vọng.

"Ngày 11/9 đã nhắc nhở chúng ta về sức mạnh khủng khiếp của lòng thù hận”, ông Trump nói. "25 năm qua đã cho thấy sức mạnh còn to lớn hơn thế của tinh thần Mỹ - tinh thần biết kiên cường chịu đựng, vượt qua nghịch cảnh và giành chiến thắng”.

"Và ngày hôm nay, đất nước chúng ta đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ chúng ta lại mạnh mẽ như lúc này”, ông Trump nói.

Các cựu Tổng thống Bill Clinton, Barack Obama, George W. Bush và Joe Biden đến Đài tưởng niệm Quốc gia tham dự sự kiện ngày 11/9 ở Hạ Manhattan. (Ảnh: AP)

Cũng tại sự kiện, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã liên hệ phản ứng của Mỹ trong các cuộc tấn công ngày 11/9 với cuộc chiến hiện tại ở Iran, đồng thời khẳng định Lầu Năm Góc luôn "cảnh giác cao độ" trước "những đối thủ căm ghét chúng ta".

“Đồng thời, chúng ta đang đảm bảo rằng Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông nói.

Bộ trưởng Hegseth cũng kêu gọi tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về các cuộc tấn công ngày 11/9.

"Quý vị thấy đấy, nhiều người đang khoác lên mình quân phục của đất nước hiện nay không còn nhớ về sự kiện 11/9. Nhiều người trong số họ thậm chí còn chưa chào đời vào thời điểm đó”, ông Hegseth nói. "Vì vậy, trách nhiệm đặt lên vai chúng ta - trong ngày hôm nay cũng như những dịp tương tự - là phải truyền lại ký ức đó cho con cháu mình”.