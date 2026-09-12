Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyên gia chỉ rõ sự vượt trội của MiG-31 trước Su-57

| | Tài chính quốc tế

Một chuyên gia đã tiết lộ một công dụng bất ngờ của tiêm kích lâu đời nhất trong Không quân Nga, hóa ra nó còn vượt trội Su-57 tiên tiến nhất.

Chuyên gia quân sự Alexander Sinyugin - nhà bình luận của Tạp chí Kho Vũ khí của Tổ quốc cho biết tiêm kích đánh chặn MiG-31 nắm giữ ưu điểm nổi trội, đó là có thể nhắm mục tiêu hiệu quả vào các vệ tinh ở quỹ đạo thấp.

Ông Sinyugin lưu ý rằng trần bay của MiG-31 là 40 km, và tên lửa có thể đạt đến độ cao cao hơn nữa: "Đó là nhiệm vụ của chiếc tiêm kích, nó có thể nhắm mục tiêu khá hiệu quả vào các vệ tinh ở quỹ đạo thấp".

Trong khi đó độ cao tối đa của máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ mới nhất là 20 km - chỉ bằng một nửa so với MiG-31. Tuy nhiên việc so sánh trực tiếp hai dòng tiêm kích này là không phù hợp bởi nhiệm vụ của chúng hoàn toàn khác nhau.

Su-57 được thiết kế để giành ưu thế trên không, trong khi MiG-31 là máy bay đánh chặn chuyên dụng với khả năng hoạt động ở độ cao lớn. Sự khác biệt về trần bay quyết định tiêm kích nào có khả năng tiếp cận các mục tiêu trên quỹ đạo.

MiG-31 được trang bị máy tính kỹ thuật số và hệ thống điều khiển điện tử. Chúng tự động dẫn hướng máy bay đến điểm phóng tên lửa đã được tính toán, giảm khối lượng công việc cho phi công và tăng độ chính xác của vũ khí.

Hơn nữa MiG-31 có khả năng sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal, mở rộng tiềm năng chiến đấu của nó vượt ra ngoài khả năng đánh chặn mục tiêu trên không truyền thống.

Tiềm năng của tiêm kích MiG-31 huyền thoại vẫn chưa được khai thác hết.

Theo các nhà phân tích nước ngoài, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga vận hành khoảng 150 chiếc MiG-31 với nhiều biến thể khác nhau. Số lượng như trên khiến loại tiêm kích này trở thành một trong những chiến đấu cơ hạng nặng được sử dụng rộng rãi nhất.

Hơn nữa, khả năng tấn công các mục tiêu trên quỹ đạo của máy bay mở ra một lĩnh vực ứng dụng quân sự mới, đó là sẵn sàng cho "chiến tranh giữa các vì sao".

Trước đó ông Nikolai Chikunov thuộc Cục Thiết kế MiG tin tưởng các đặc tính hiệu năng độc đáo của MiG-31 mở đường cho việc tạo ra phương tiện chiến đấu hoàn toàn mới dựa trên dòng máy bay hiện có.

Theo vị chuyên gia, MiG-31 vẫn chưa khai thác hết khả năng chiến đấu của mình, xét đến hiệu năng hiện có, và đây là một thực tế khách quan không thể bỏ qua.

Theo Peterburg One

Theo Bạch Dương

Giáo dục và thời đại

Từ Khóa:
máy bay

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lạm phát Mỹ nóng lên, xác suất Fed tăng lãi suất vọt lên gần 90%

Lạm phát Mỹ nóng lên, xác suất Fed tăng lãi suất vọt lên gần 90% Nổi bật

Nga nhận đơn hàng ‘khủng' từ nước đối tác BRICS

Nga nhận đơn hàng ‘khủng' từ nước đối tác BRICS Nổi bật

Litva rục rịch sửa hiến pháp, Nga lập tức cảnh báo cứng rắn về nguy cơ leo thang

Litva rục rịch sửa hiến pháp, Nga lập tức cảnh báo cứng rắn về nguy cơ leo thang

07:22 , 12/09/2026
Nội dung bất ngờ trong bức thư đắt nhất thế giới giá 130 tỷ đồng

Nội dung bất ngờ trong bức thư đắt nhất thế giới giá 130 tỷ đồng

23:16 , 11/09/2026
Tổng thống Mỹ Trump gạt thỉnh cầu của Thái tử Ả-rập Xê-út về Houthi

Tổng thống Mỹ Trump gạt thỉnh cầu của Thái tử Ả-rập Xê-út về Houthi

22:20 , 11/09/2026
Thu giữ gần 1 tấn ma túy đá ngụy trang thành bắp cải

Thu giữ gần 1 tấn ma túy đá ngụy trang thành bắp cải

22:00 , 11/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên