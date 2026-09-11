Lạm phát Mỹ nóng lên, xác suất Fed tăng lãi suất vọt lên gần 90%

Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) ngày 11/9 cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước, sau điều chỉnh yếu tố mùa vụ. So với cùng kỳ năm ngoái, giá tiêu dùng tăng 3,4%. Cả hai con số đều phù hợp dự báo của giới phân tích.

Tuy nhiên, lạm phát lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng có giá biến động mạnh, lại nóng hơn dự kiến. CPI lõi tăng 0,3% trong tháng, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo. So với cùng kỳ, chỉ số này tăng 2,4%, đúng như kỳ vọng.

Báo cáo CPI tháng 8 là dữ liệu lạm phát quan trọng cuối cùng Fed nhận được trước cuộc họp chính sách kết thúc vào ngày 16/9. Những con số mới lập tức khiến nhà đầu tư gia tăng đặt cược vào khả năng ngân hàng trung ương Mỹ nâng lãi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm đã vọt lên gần 90%, từ khoảng 70% trước khi báo cáo được công bố.

Chris Zaccarelli, giám đốc đầu tư Northlight Asset Management, cho rằng không có gì đảm bảo Fed sẽ tăng lãi suất vào tuần tới, nhưng ngân hàng trung ương sẽ gặp khó khăn trong việc giải thích nếu tiếp tục giữ nguyên chính sách.

Năng lượng là một trong những nguyên nhân chính đẩy lạm phát Mỹ đi lên. Giá xăng tăng 3,9% trong tháng 8 và đóng góp hơn một phần ba mức tăng của CPI. Chỉ số năng lượng nói chung tăng 2,1% trong tháng, giữa lúc căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gây sức ép lên thị trường nhiên liệu.

So với 1 năm trước, giá năng lượng tại Mỹ đã đắt hơn 16,3%. Riêng giá xăng tăng 27,4%, trong khi dầu sưởi tăng tới 52%. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại rằng cú sốc năng lượng có thể lan sang nhiều nhóm hàng hóa và dịch vụ khác thông qua chi phí vận tải, sản xuất và phân phối.

Trong khi đó, giá thực phẩm chỉ tăng 0,1% so với tháng trước, còn thực phẩm mua về sử dụng tại nhà không thay đổi. Tính trong 12 tháng, chỉ số giá thực phẩm tăng 2,7%.

Chi phí nhà ở, một trong những thành phần có trọng số lớn nhất của CPI, tăng 0,3% sau hai tháng có dấu hiệu hạ nhiệt. Dịch vụ vận tải tăng 0,5%.

Giá ôtô cũ và xe tải đã qua sử dụng tăng 0,4%, còn xe mới tăng 0,3%. Ngược lại, giá quần áo - nhóm hàng nhạy cảm với thuế nhập khẩu - không thay đổi, trong khi bảo hiểm xe cơ giới giảm 0,8%.

Trước báo cáo CPI, giới đầu tư đã tranh luận gay gắt về lựa chọn của Fed, bởi chênh lệch chỉ vài phần trăm điểm trong dữ liệu lạm phát cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhiều lần nhấn mạnh cam kết đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Ông gần đây cảnh báo nếu các số liệu không cải thiện, Fed vẫn còn "việc phải làm", phát biểu được thị trường hiểu là tín hiệu nghiêng về tăng lãi suất.

Tuy nhiên, một số quan chức Fed khác kêu gọi kiên nhẫn hơn trước khi tiếp tục thắt chặt tiền tệ.

Kathy Bostjancic, kinh tế trưởng tại Nationwide, cho rằng báo cáo tháng 8 không đáp ứng điều kiện để Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất. Bà đặc biệt lưu ý đà tăng trở lại của dầu, xăng và diesel có nguy cơ lan sang giá các hàng hóa, dịch vụ khác, đồng thời làm gia tăng kỳ vọng lạm phát.

Nationwide hiện dự báo Fed sẽ nâng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tuần tới.

Lãi suất tham chiếu hiện ở 3,5-3,75%, được duy trì trong suốt năm 2026. Nếu Fed hành động như thị trường dự báo, lãi suất sẽ tăng lên 3,75-4%.

Phản ứng trên thị trường tài chính khá trái chiều. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn hai năm, vốn đặc biệt nhạy cảm với kỳ vọng chính sách tiền tệ, tăng 4,6 điểm cơ bản lên 4,594%. Trong khi đó, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ vẫn đi lên khi giá dầu giảm mạnh trong phiên sáng.

Theo CNBC﻿