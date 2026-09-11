Nhà đầu tư toàn cầu bán tháo trái phiếu

Các nhà đầu tư tại những nền kinh tế lớn đang bán tháo trái phiếu chính phủ, đẩy chi phí vay tăng cao trong bối cảnh đà tăng mạnh của giá dầu làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Giá dầu thô tăng 6%, lên trên 107 USD/thùng trong phiên thứ Năm (10/9), giữa những lo ngại rằng các bước tiến của lực lượng Houthi dọc bờ Biển Đỏ ở Yemen có thể cản trở hoạt động xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia.

Làn sóng bán tháo trái phiếu toàn cầu, vốn đã gây chấn động thị trường trong những tuần gần đây, tiếp diễn sau diễn biến mới tại Trung Đông. Thị trường đồng thời chịu sức ép từ lo ngại ngày càng lớn về tình trạng vay nợ thiếu kiểm soát của các chính phủ.

Giá dầu tăng, vốn đã leo thang kể từ khi xung đột trong cuộc chiến với Iran nối lại, được dự báo sẽ đẩy lạm phát lên cao. Điều này có thể buộc các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, qua đó kìm hãm tăng trưởng kinh tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư cho rằng xung đột với Iran có thể kéo dài đến “ngay sau” cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Ông dự báo giá dầu khi đó sẽ “lao dốc”.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hôm thứ Năm nâng lãi suất chủ chốt lên 2,5%. Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết: “Chúng tôi cho rằng lạm phát sẽ kéo dài hơn dự kiến trước đây.”

Bà nói thêm: “Xung đột tại Trung Đông tiếp tục tạo ra áp lực lạm phát, và lạm phát được dự báo duy trì cao hơn đáng kể so với mục tiêu trong một thời gian dài.”

Khi làn sóng bán tháo tăng tốc tại London hôm thứ Năm, lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 10 năm vượt 5,37%. Đây là mức chi phí vay cao nhất kể từ năm 2007, tạo thêm áp lực cho Bộ trưởng Tài chính mới John Healey.

Đồng thời, nguy cơ hóa đơn năng lượng tăng khi giá dầu và khí đốt đi lên nhiều khả năng sẽ gia tăng áp lực buộc chính phủ hỗ trợ người tiêu dùng trong mùa đông.

Tại Mỹ, nơi ông Trump cam kết phát 5.000 USD cho mỗi công dân trưởng thành nếu đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, làn sóng bán tháo hôm thứ Năm đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm lên 4,92% - mức cao nhất kể từ năm 2023.

Chi phí vay dài hạn tiếp tục tăng mạnh. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm lên mức cao nhất kể từ năm 2007, bất chấp việc Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trực tiếp can thiệp vào thị trường nợ hôm thứ Tư.

Ông Bessent kỳ vọng việc mua lại 6 tỷ USD trái phiếu chính phủ sẽ giúp kéo lợi suất xuống. Tuy nhiên, các nhà đầu tư dường như phản ứng bằng cách đẩy mạnh bán tháo.

Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại công ty môi giới Capital.com, cho biết: “Về cơ bản, lợi suất trái phiếu dài hạn chỉ có thể giảm bền vững khi chính sách kinh tế vĩ mô thực sự thay đổi, hoặc chính phủ Mỹ cắt giảm chi tiêu, hoặc Fed tăng lãi suất”.

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nhóm họp vào tuần tới dưới sự lãnh đạo của tân Chủ tịch Kevin Warsh để quyết định lãi suất.

Thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất, động thái có thể khiến ông Trump tức giận. Tổng thống Mỹ nhiều lần yêu cầu Fed cắt giảm lãi suất. Trong một bài đăng trên Truth Social tuần trước, ông viết: “Hội đồng Fed, với vị lãnh đạo mới tuyệt vời, phải trở nên sáng suốt - HÃY LÀ NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC lần này”.

Theo FT, The Guardian﻿