Một ngân hàng lớn sắp bị Mỹ trừng phạt

“Chúng tôi thực hiện việc này vào thứ 2 vì muốn tưởng nhớ những công dân thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày 11/9. Hãy chờ thông tin chi tiết vào hôm đó”, ông Scott Bessent nói khi tham gia chương trình "Real America’s Voice", nhưng không nêu tên tổ chức tài chính hay quốc gia liên quan.

Thông báo này được đưa ra sau khi Chính quyền Tổng thống Donald Trump trừng phạt chi nhánh tại Dubai của Ngân hàng lớn thứ 2 Ai Cập, tổ chức được cho đã cung cấp khoản tiền lên tới 1,8 tỷ USD cho phía Iran. Ông Bessent cũng nói rằng chi nhánh của Ngân hàng lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ bị đóng cửa vì cáo buộc “cấp tiền cho người Iran”.

Kể từ khi xung đột ở Trung Đông bùng phát hồi tháng 2, Mỹ đã triển khai một loạt các biện pháp kinh tế nhằm vào Iran, bao gồm cả các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, Chính quyền của ông Trump gia tăng sức ép vào tháng trước thông qua cái mà ông Bassent gọi là “Chiến dịch Kẻ bị ruồng bỏ về kinh tế”.

Chiến dịch này đã áp đặt lệnh trừng phạt lên gần 60 thực thể, tàu thuyền và cá nhân. Phạm vi trừng phạt thứ cấp cũng đã được mở rộng đối với những bên tham gia hoạt động kinh tế với Iran trong các lĩnh vực như vận tải biển và công nghệ.

Tham khảo: CNBC﻿



