Phát hành 14.000 tỷ đồng trái phiếu, BĐS Hưng Long kinh doanh ra sao?

Công ty CP Phát triển Bất động sản Hưng Long (BĐS Hưng Long) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), công bố các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2026.

Theo đó, tính đến ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức hơn 6.546 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số hơn 21 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là vì vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng từ 20 tỷ đồng lên 6.520 tỷ đồng.

BĐS Hưng Long báo lãi ròng gần 25 tỷ đồng bán niên 2026, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm cuối kỳ báo cáo, nợ phải trả tăng đột biến từ mức 73 triệu đồng lên hơn 18.795 tỷ đồng. Chủ yếu là vì doanh nghiệp phát sinh khoản nợ phải trả khác lên tới hơn 11.858 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ ở mức 73 triệu đồng.

Trong kỳ báo cáo, BĐS Hưng Long cũng ghi nhận khoản nợ vay từ phát hành trái phiếu hơn 6.937 tỷ đồng. Dư nợ này đến từ lô trái phiếu mã HUL32601 được phát hành ngày 30/6/2026, kỳ hạn 12 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 30/6/2027.

Phối cảnh dự án Khu Đô Thị Phức Hợp Hạ Long Xanh. Ảnh: Vinhomes

Theo tài liệu của PV, trước thời điểm phát hành lô trái phiếu HUL32601 chỉ vài ngày, BĐS Hưng Long và Liên danh nhà đầu tư (Tập đoàn Vingroup – CTCP và Công ty CP Vinhomes) đã ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án Khu Đô Thị Phức Hợp Hạ Long Xanh số 2606/HĐCNMPDABĐS/VHM-VGR ngày 26/6/2026.

Ngoài lô trái phiếu trên, ngày 28/8/2026, BĐS Hưng Long phát hành 70.000 trái phiếu mã HULL12602 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 7.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 84 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 28/8/2026. Tổ chức phát hành được phép mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ trái phiếu đang lưu hành vào bất kỳ ngày nào sau ngày phát hành bằng việc gửi một thông báo chào mua cho Đại diện Người sở hữu trái phiếu và Đại lý lưu ký trước ngày mua lại trước hạn dự kiến tối thiểu 45 (bốn mươi lăm) ngày hoặc thời hạn khác phù hợp theo quy định của pháp luật tại thời điểm áp dụng và thực hiện công bố thông tin trước khi mua lại trước hạn trái phiếu trong thời hạn phù hợp với quy định của pháp luật và các điều kiện trái phiếu.

Khi đó, Người sở hữu trái phiếu có toàn quyền bán lại (một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu chào mua) hoặc không bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành.

Tổ chức phát hành cũng được phép mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ trái phiếu đang lưu hành vào bất kỳ ngày nào sau ngày phát hành theo trình tự và thủ tục được chấp thuận bởi Người sở hữu trái phiếu với điều kiện không trái với quy định pháp luật có liên quan, quy chế VSDC và Sở GDCK.

Về BĐS Hưng Long, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 5/2024; với tên gọi ban đầu là Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản Nhật Minh; trụ sở tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh.

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng; gồm 3 cổ đông sáng lập: Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội (Bất động sản Phương Đông Hà Nội) 98%; Dương Đình Phú 1% và Trần Thị Huế 1%.

Đến đầu tháng 6/2026, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty CP Phát triển Bất động sản Hưng Long như hiện tại. Sau nhiều lần điều chỉnh, tại đăng ký thay đổi gần đây nhất (25/6/2026), BĐS Hưng Long có vốn điều lệ 6.520 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được thể hiện.