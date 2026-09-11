Vừa được tăng lương, Thủ tướng Singapore tuyên bố sẽ mang đi từ thiện

Vừa qua, ông Wong đã thông báo trước Quốc hội Singapore rằng lương của Thủ tướng và các bộ trưởng sẽ được điều chỉnh tăng, sau 15 năm duy trì ở mức cũ. Theo đó, gói thu nhập hàng năm của vị Thủ tướng này sẽ tăng từ 2,2 triệu SGD lên 3,6 triệu SGD (tương đương khoảng 2,85 triệu USD) - đánh dấu mức tăng khoảng 64%.

Con số 3,6 triệu SGD này bao gồm cả phần lương cố định và các khoản khác. Tuy nhiên, Thủ tướng Wong đã cam kết sẽ quyên góp toàn bộ phần lương tăng thêm của mình cho các quỹ từ thiện trong 5 năm tới nếu ông vẫn tiếp tục giữ chức vụ hiện tại.

Một phép so sánh nhanh cho thấy sự chênh lệch đáng kinh ngạc giữa thu nhập của Thủ tướng Singapore và các nhà lãnh đạo thế giới khác. Gói thù lao mới lớn hơn 4 lần so với mức lương của Tổng thống Thụy Sĩ và gấp 7 lần so với mức lương 400.000 USD của Tổng thống Mỹ.

Thực tế, gói lương 3,6 triệu SGD của ông Wong còn cao hơn tổng mức lương theo luật định của các nhà lãnh đạo Mỹ, Thụy Sĩ, Úc, Canada, Hàn Quốc và New Zealand cộng lại (dựa trên tỷ giá quy đổi sang USD tính đến thứ Ba), mặc dù một số quốc gia trong số này không tính tiền thưởng và các khoản phụ cấp khác.

Mô hình "Lương sạch" gắn liền với khu vực tư nhân

Hệ thống thù lao cho chính trị gia tại Singapore được tính toán dựa trên mức lương của khu vực tư nhân.

Theo dữ liệu từ Bộ phận Dịch vụ Công (Public Service Division), mức lương của một bộ trưởng mới nhậm chức (được gọi là bậc MR4) được xác định dựa trên thu nhập trung bình của 1.000 công dân Singapore có thu nhập cao nhất. Con số này sau đó được áp dụng mức chiết khấu 40% nhằm phản ánh tinh thần cống hiến cho dịch vụ công.

Theo lần điều chỉnh này, mức lương chuẩn bậc MR4 sẽ tăng từ 1,1 triệu SGD lên 1,8 triệu SGD, trong đó Thủ tướng sẽ nhận mức lương gấp đôi bậc MR4.

Chính phủ Đảo quốc sư tử khẳng định rằng mức lương cạnh tranh là yếu tố then chốt giúp họ thu hút những ứng viên tài năng – những người nếu không tham gia chính trường thì hoàn toàn có thể đạt được mức thu nhập khổng lồ trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính hoặc các ngành nghề chuyên môn cao khác.

Quốc gia này mô tả hệ thống của mình là một mô hình "lương sạch", hoàn toàn không có các đặc quyền cá nhân ẩn hay các thành phần lương mờ ám. Một viên chức chính trị sẽ chỉ nhận duy nhất một phần lương, bất kể người đó nắm giữ bao nhiêu chức vụ trong nội các.

Điều chỉnh theo lộ trình và hiệu suất

Mặc dù mức chuẩn MR4 tăng mạnh, điều này không có nghĩa là mọi bộ trưởng Singapore đều ngay lập tức được nhận mức lương mới.

Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Wong cho biết các viên chức chính trị hiện tại sẽ nhận được các mức điều chỉnh một lần, cao nhất lên tới 9% kể từ ngày 15/10. Mức điều chỉnh này sẽ tùy thuộc vào các yếu tố như hiệu suất công tác và thời điểm lương của họ được điều chỉnh lần cuối.

Ví dụ, một bộ trưởng hiện đang nhận 1,1 triệu SGD có thể bước đầu thấy mức lương hàng năm tăng lên khoảng 1,2 triệu SGD, chứ chưa chạm ngay đến ngưỡng 1,8 triệu SGD. Các đợt điều chỉnh tiếp theo sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào thành tích và trách nhiệm của từng cá nhân.

"Lương của giới chính trị gia là một vấn đề nhạy cảm và khó khăn," Thủ tướng Wong chia sẻ. "Số tiền liên quan lớn hơn mức thu nhập của hầu hết người dân. Vì vậy, tôi hiểu tại sao người dân Singapore lại xem xét nó một cách khắt khe, và tại sao nhiều người lại có quan điểm mạnh mẽ về vấn đề này."

"Tuy nhiên, chúng tôi vận hành một hệ thống cởi mở và tin tưởng vào việc minh bạch về tiền lương của cấp bộ trưởng. Chúng ta không thể né tránh vấn đề này chỉ vì nó khó khăn về mặt chính trị," ông nhấn mạnh.

Tham khảo: CNBC﻿



