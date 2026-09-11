Mua 8,5 triệu tấn dầu và 7 tỷ m³ khí đốt Nga, một nước châu Âu đòi EU bồi thường vì bị bắt 'đoạn tuyệt' năng lượng Moscow

Chính phủ Hungary dự kiến đề nghị Liên minh châu Âu (EU) dành ra các khoản bồi thường cho những quốc gia thành viên đang giảm dần nhập khẩu năng lượng Nga theo yêu cầu của khối trong kế hoạch ngân sách 7 năm tiếp theo, Thủ tướng Peter Magyar cho biết.

“Tôi muốn thấy những sáng kiến cụ thể của khối, dựa trên dữ liệu, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Trung Âu và tạo điều kiện để họ loại bỏ khí đốt và dầu mỏ của Nga, chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng thay thế, đồng thời phát triển hạ tầng lưu trữ năng lượng”, ông Magyar nói tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Nhóm Visegrad gồm Hungary, Ba Lan, Slovakia và Cộng hòa Czech tại Bratislava.

Ông cho biết tình hình năng lượng trên toàn cầu vẫn đặc biệt khó khăn, khi nhiều quốc gia đang đối mặt với tình trạng thiếu xăng và dầu diesel.

“Ngân sách của các nước thành viên EU không đủ khả năng gánh chịu áp lực tài chính như vậy. Hơn nữa, việc duy trì trần giá nhiên liệu chắc chắn sẽ dẫn đến thiếu hụt. Chúng tôi cho rằng tình trạng này là không thể chấp nhận”, Thủ tướng Hungary nói.

Tuy nhiên, ông Magyar cho rằng lãnh đạo EU đến nay vẫn chưa đưa ra giải pháp cụ thể nào, ngoài những khẩu hiệu lớn về bảo vệ cạnh tranh. Trong khi đó, “các doanh nghiệp Trung Âu đang phá sản vì không còn khả năng thanh toán hóa đơn điện và khí đốt”.

“Chúng ta cần những đề xuất cụ thể cho mọi người dân châu Âu. Đặc biệt, chúng ta cần hiểu chính xác cách hỗ trợ các doanh nghiệp”, ông nói.

Cương lĩnh chính trị của đảng Tisza do ông Magyar lãnh đạo, lực lượng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 12/4, cam kết chấm dứt sự phụ thuộc của Hungary vào nhiên liệu Nga vào năm 2035. Tuy nhiên, cương lĩnh không đưa ra các biện pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu này.

Sau khi lên nắm quyền, chính phủ của ông Magyar tái khẳng định cam kết theo đuổi mục tiêu trên và đa dạng hóa các nhà cung cấp năng lượng cho Hungary. Tuy vậy, nội các thừa nhận nước này hiện chưa thể loại bỏ dầu mỏ và khí đốt Nga, đồng thời sẽ tiếp tục hợp tác với Moscow trong lĩnh vực này.

Hiện Hungary chủ yếu nhập khẩu dầu qua đường ống Druzhba và khí đốt qua đường ống TurkStream, cùng các nhánh đi qua Bulgaria và Serbia.

Theo các ước tính trước đây của chính phủ dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orban, Hungary đã nhập khẩu hơn 8,5 triệu tấn dầu và hơn 7 tỷ m³ khí đốt từ Nga trong năm 2025.

Theo﻿ Tass