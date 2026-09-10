Một nước châu Âu thu lợi lớn nhờ Nga

Theo hãng tin độc lập Pozirk, các nhà máy lọc dầu của Belarus đã ghi nhận mức lợi nhuận cao nhất trong một thập kỷ vào năm 2026 trong bối cảnh khủng hoảng ngành lọc dầu Nga thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu từ Belarus.

Theo dữ liệu thương mại của Reuters, lượng xăng dầu Belarus xuất khẩu sang Nga đã tăng gấp 25 lần trong 7 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025, đạt gần 665.000 tấn. Lượng dầu diesel xuất sang Nga tăng gấp 7 lần, lên khoảng 418.000 tấn.

Trong 6 tháng đầu năm, lượng xăng dầu xuất sang Nga đã tăng gấp 20 lần, lên 453.000 tấn và dầu diesel tăng gấp 5 lần lên 256.000 tấn.

Riêng tháng 7, lượng xăng vận chuyển bằng đường sắt sang Nga đạt 212.000 tấn, tăng 13% so với tháng 6, và 162.000 tấn dầu diesel, gấp đôi so với tháng 6.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã làm giảm công suất lọc dầu của Nga. Sản lượng lọc dầu của Nga đạt gần 4 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 8, giảm so với mức trước khủng hoảng là 5,3 triệu - 5,5 triệu thùng mỗi ngày. Đến giữa tháng 8, nhiên liệu chỉ có sẵn tại chưa đến 1/3 số trạm xăng trên cả nước. Nhiều khu vực giới hạn lượng nhiên liệu được mua sau khi nhà máy lọc dầu Orsk đóng cửa.

Nga cũng nhập khẩu xăng từ Ấn Độ, Kazakhstan và Morocco để bù đắp thiếu hụt, đồng thời gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel đến cuối tháng 9 để bảo vệ nguồn cung trong nước.

Theo thông tin từ Reuters, các nhà máy lọc dầu Naftan và Mozyr của Belarus xử lý lượng dầu thô dư thừa của Nga cho thị trường Nga. Tổng công suất của 2 nhà máy này vào khoảng 24 triệu tấn mỗi năm, theo Interfax.

Theo Oilprice﻿