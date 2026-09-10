Một lĩnh vực tại Nga tăng trưởng nhanh gấp 4,5 lần GDP, tạo việc làm cho hơn 3,5 triệu người
Đó là nền kinh tế sáng tạo của Nga.
- 10-09-2026Phát hiện máy bay MH370 nhận 2 cuộc gọi trước nửa đêm nhưng không ai trả lời: Manh mối tiết lộ hướng bay khả nghi
- 09-09-2026Quan chức 1 nước Đông Nam Á nhận lương cao nhất thế giới sắp được tăng 64%, gấp 7 lần Tổng thống Mỹ
- 09-09-2026Người Mỹ duy nhất ngoài Trái Đất khi vụ khủng bố 11/9 xảy ra đã nhìn thấy gì? Bức ảnh ám ảnh suốt 25 năm
Theo TASS, Quỹ Tổng thống về Sáng kiến Văn hóa cho biết nền kinh tế sáng tạo của Nga đang tăng trưởng nhanh gấp 4,5 lần GDP của nước này.
“Nền kinh tế sáng tạo của Nga đang tăng trưởng nhanh gấp 4,5 lần GDP. Tỷ trọng của lĩnh vực này đã đạt 4,2%, so với mục tiêu 6%, đồng thời tạo việc làm cho hơn 3,5 triệu người”, thông báo cho biết.
Chủ tịch Ủy ban Phát triển Công nghiệp Sáng tạo thuộc Phòng Xã hội Nga Roman Karmanov, đồng thời là Tổng giám đốc Quỹ Tổng thống về Sáng kiến Văn hóa, cho biết ủy ban bắt đầu hoạt động bằng việc mời đại diện các khu vực của Nga tham gia thảo luận về phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo.
Theo TASS
Nhịp Sống Thị Trường