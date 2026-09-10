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Ông Trump “trổ tài” tiên đoán về giá dầu, chuyên gia nói chẳng lấy gì làm đảm bảo

| | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng giá năng lượng bị đẩy lên cao do ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh Iran sẽ không thể hạ nhiệt cho đến sau cuộc bầu cử giữa kỳ, dự kiến diễn ra sau gần hai tháng nữa.

"Ngay sau cuộc bầu cử, giá dầu sẽ lao dốc nhanh chóng," ông Trump nói với các phóng viên tại Căn cứ Liên hợp Andrews trước khi lên đường tới Texas tham dự đại hội giữa kỳ của Đảng Cộng hòa.

Theo ông chủ Nhà Trắng, giá xăng kỷ lục sẽ giảm xuống dưới 2 USD/gallon, nhưng chỉ sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào đầu tháng 11 – ngụ ý rằng người dân sẽ phải chờ ít nhất 8 tuần nữa.

Khi được hỏi ông sẽ giải thích thế nào với người dân Mỹ về việc giá dầu vừa vọt lên mức cao nhất kể từ những tuần đầu của cuộc chiến, ông Trump đáp: "Tôi nghĩ rất dễ để giải thích với nước Mỹ. Việc duy nhất bạn phải làm là nói, 'Bạn có để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân không?' Và câu trả lời là không."

Hôm thứ Tư, giá dầu thô Brent giao sau toàn cầu đã giao dịch trên mức 101 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 7, trong khi giá dầu WTI giao sau của Mỹ vượt mốc 96 USD/thùng ở mức cao nhất trong phiên.

Dù vậy, chuyên gia phân tích nhiên liệu Patrick De Haan từ GasBuddy vẫn tỏ ra hoài nghi về dự đoán mới nhất của ông Trump rằng giá dầu và khí đốt sẽ giảm sau bầu cử giữa kỳ.

"Tôi không thấy bất kỳ sự đảm bảo nào cho việc đó xảy ra cả," De Haan chia sẻ trên X.

Tổng thống Trump cũng kiên quyết khẳng định cuộc chiến tranh với Iran – hiện đã kéo dài 7 tháng mà chưa có giải pháp rõ ràng – sẽ kết thúc "ngay sau cuộc bầu cử."

"Họ không thể cầm cự được nữa," ông Trump, người từng nhiều lần tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến đang diễn ra, giải thích về dự đoán của mình. Tuy nhiên, ông sau đó ám chỉ rằng Iran đang tìm cách trục lợi từ một kết quả bầu cử bất lợi cho bản thân ông.

"Họ đang tuyệt vọng cố gắng tác động đến cuộc bầu cử, để chúng ta có một nhóm người yếu kém ở đó, bỏ mặc họ và để họ có vũ khí hạt nhân," ông Trump nói.

Những bình luận này được xem là một sự thừa nhận hiếm hoi từ ông Trump rằng cả cuộc chiến lẫn tình trạng giá cả leo thang đều khó có khả năng sớm kết thúc. Nó cũng cho thấy cuộc xung đột kéo dài đang tiếp tục tạo gánh nặng lên ông Trump và Đảng Cộng hòa trong một chu kỳ bầu cử bị chi phối bởi những lo ngại về lạm phát và chi phí sinh hoạt.

Trong suốt cuộc chiến, ông Trump đã hàng chục lần tuyên bố một thỏa thuận hòa bình với Tehran sắp đạt được, nhưng không có kết quả nào xuất hiện. Gần đây, dường như ông đã từ bỏ triển vọng về một chiến thắng ngoại giao, chuyển sang mục tiêu đánh bại Iran bằng cách phá hủy quân đội và làm suy kiệt nền kinh tế nước này.

Quân đội Mỹ hôm thứ Ba cho biết lực lượng của họ đã phá hủy 10 tàu chở dầu của Iran trong tuần qua, trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cũng nhận trách nhiệm phá hủy các tàu chở dầu ở Vịnh Ba Tư.

Tham khảo: CNBC﻿

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Hồng Duy

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