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Giá dầu thế giới vượt 100 USD/thùng

| | Tài chính quốc tế

Đêm 23/7, giá dầu đã tăng trở lại vượt mức 100 USD/thùng khi căng thẳng ở Trung Đông một lần nữa dâng cao.

Đà tăng của giá dầu đến sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công 2 tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ, cùng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào hạ tầng của Iran.

Đóng cửa phiên đêm 23/7, giá dầu Brent chạm mức 100,69 USD/thùng, tăng hơn 7%, trong khi dầu WTI cũng chốt phiên vượt ngưỡng 92 USD/thùng.

Theo các chuyên gia, các đợt tấn công của lực lượng Houthi sẽ tạo thêm nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu Vùng Vịnh, khi đẩy cả 2 tuyến vận tải chính với khu vực này là eo biển Hormuz và Biển Đỏ vào trong tình trạng mất an toàn.

Ông Bob Mcnally - Giám đốc điều hành, Hãng phân tích thị trường Rapidan Energy cho biết: "Một lý do khiến giá dầu không tăng quá nhiều trong giai đoạn trước là nhờ vào các bộ đệm: Việc xả kho dự trữ chiến lược, Trung Quốc giảm tiêu thụ, hay lượng dầu được xuất đi trở lại vào tháng 6. Nhưng hiện nay khi bước vào mùa Thu, các bộ đệm này đã dần cạn kiệt và áp lực tăng giá sẽ là rất lớn, nhất là nếu tâm lý lạc quan quá mức hiện nay chấm dứt".

Goldman Sachs: Giá dầu có thể tăng vọt lên 120 USD/thùng

Theo Minh Hằng

VTV

Từ Khóa:
giá dầu, mỹ

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