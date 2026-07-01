Quốc gia châu Á hưởng lợi từ khủng hoảng do xung đột tại Iran, Phố Wall bắt đầu lo ngại

Xung đột Mỹ - Iran đang tạo ra một phép thử mới với trật tự tài chính toàn cầu. Theo Luke Gromen, nhà sáng lập hãng nghiên cứu tài chính Forest For The Trees, người hưởng lợi lớn nhất từ biến động này có thể là vàng, trong khi đồng USD và trái phiếu kho bạc Mỹ đối mặt sức ép ngày càng lớn.

Trong cuộc trao đổi với Eric Townsend của podcast Macro Voices, Gromen cho rằng khả năng chống chịu của Trung Quốc trước cú sốc năng lượng đã bị đánh giá thấp.

Khi chiến sự nổ ra cuối tháng 2, nhận định phổ biến trên thị trường là Trung Quốc sẽ chịu tổn thương trước, do nước này phụ thuộc nhiều vào dầu nhập khẩu. Tuy nhiên, diễn biến thực tế lại khác.

Theo Gromen, thời điểm hệ thống tài chính bắt đầu bộc lộ dấu hiệu căng thẳng hoặc mất ổn định đầu tiên không phải là nền kinh tế Trung Quốc, mà là thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ. Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh khi giá dầu và rủi ro lạm phát trở lại, khiến nhà đầu tư lo ngại chức năng ổn định của thị trường nợ lớn nhất thế giới bị thử thách.

Trong khi đó, Trung Quốc được cho là đã thể hiện sức mạnh địa chính trị theo cách ít ồn ào hơn. Gromen lập luận rằng Bắc Kinh có thể cắt giảm nhập khẩu dầu từ 3 đến 4 triệu thùng mỗi ngày mà nền kinh tế vẫn tăng trưởng. Điều này phản ánh tác động của nhiều năm đầu tư vào điện mặt trời, pin, xe điện và cơ sở hạ tầng năng lượng thay thế.

Với ông, Trung Quốc đang cho phần còn lại của thế giới thấy một quốc gia có thể tự giảm mức độ dễ tổn thương trước chính sách dầu mỏ và chính sách đối ngoại của Mỹ như thế nào. Nếu nhu cầu xăng dầu trong giao thông giảm nhờ xe điện, nếu điện mặt trời và pin làm giảm áp lực nhập khẩu năng lượng, khả năng chống chịu trước cú sốc địa chính trị sẽ lớn hơn.

Gromen thậm chí cho rằng Trung Quốc không quá vội muốn xung đột kết thúc, miễn là giá dầu không tăng tới mức gây khủng hoảng toàn cầu. Theo lập luận của ông, một cuộc xung đột kéo dài có thể làm hao mòn nguồn lực quân sự và tài chính của Mỹ, trong khi Bắc Kinh củng cố vị thế tương đối.

“Giữ giá dầu đủ thấp để không tạo khủng hoảng, nhưng đủ cao để duy trì áp lực lạm phát” là cách Gromen mô tả thế khó mà phương Tây đang đối mặt.

Khi lạm phát kéo dài, thị trường trái phiếu tại Mỹ, châu Âu và Nhật Bản đều chịu sức ép tăng lợi suất. Trái phiếu kỳ hạn 30 năm của Mỹ tiến gần 5,2%, trong khi lợi suất tại châu Âu và Nhật Bản cũng tăng. Ngược lại, lợi suất trái phiếu 10 năm của Trung Quốc vẫn neo quanh 1,75%.

Từ đây, Gromen đưa ra một lập luận rộng hơn: mục tiêu dài hạn của Trung Quốc là thay đổi hệ thống tiền tệ toàn cầu theo hướng có lợi hơn cho mình. Theo ông, Bắc Kinh muốn vàng dần thay thế trái phiếu kho bạc Mỹ như một tài sản dự trữ trung lập, đồng thời thúc đẩy thanh toán dầu khí bằng nhân dân tệ và có thể quy đổi, đối chiếu bằng vàng.

Nếu lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục chịu áp lực, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Bộ Tài chính Mỹ có thể đối mặt lựa chọn khó bao gồm bảo vệ thị trường trái phiếu hay bảo vệ đồng USD. Gromen dự đoán Washington cuối cùng sẽ ưu tiên ổn định lợi suất bằng các biện pháp kiểm soát đường cong lợi suất. Khi đó, đồng USD có thể là bên chịu thiệt.

Đó là cơ sở cho quan điểm lạc quan của ông với vàng. Trong một thế giới mà các đồng tiền phương Tây cùng suy yếu trước nhân dân tệ và vàng, nhà đầu tư có thể không cần giải toàn bộ “câu đố” địa chính trị phức tạp. Với Gromen, câu trả lời đơn giản là nắm giữ vàng.

Một điểm khác được ông nhấn mạnh là sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo Trung Quốc. Gromen cho rằng các mô hình AI Trung Quốc đang bắt đầu thách thức những mô hình hàng đầu của Mỹ, điều mà trước đây ít người nghĩ có thể xảy ra nhanh như vậy. Giống nhiều ngành công nghiệp khác, Trung Quốc ban đầu cạnh tranh bằng giá thấp, sau đó dần tiến tới chất lượng tương đương hoặc vượt trội.

Từ điện, năng lượng đến công nghệ, Gromen gọi đây là “bộ ba” có thể định hình cạnh tranh Mỹ - Trung trong giai đoạn tới. Nếu Trung Quốc đạt ưu thế về năng lượng, công suất điện và công nghệ, cuộc cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ không chỉ là thương mại, mà còn là cuộc đua về nền tảng sản xuất và quyền lực tiền tệ.

Theo Market Watch﻿