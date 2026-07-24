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Lên mạng khoe được thưởng 12,3 tỷ đồng, nhân viên ngay lập tức bị công ty sa thải

| | Tài chính quốc tế

Người này cũng bị đưa vào danh sách đen và vĩnh viễn không bao giờ tuyển dụng lại do tiết lộ thông tin nhạy cảm của công ty.

Mới đây, theo thông tin từ Bianniu, Tencent đã phát đi một thông báo nội bộ. Ông Diệp, người phụ trách một nhóm dự án thuộc WXG (Khối kinh doanh WeChat), đã bị công ty sa thải, đưa vào danh sách đen và vĩnh viễn không bao giờ tuyển dụng lại do tiết lộ thông tin nhạy cảm của công ty.

Được biết, nguyên nhân của vụ việc bắt nguồn từ một bức ảnh chụp màn hình thu nhập cuối năm do ông Diệp tự đăng tải trước đó. Bức ảnh cho thấy thu nhập cuối năm của nhân viên này bao gồm hai phần là tiền mặt và cổ phiếu, tổng số tiền gần 3,2 triệu nhân dân tệ (khoảng 12,4 tỷ đồng). Trong đó, tiền thưởng tiền mặt khoảng 820.000 nhân dân tệ (khoảng 3,2 tỷ đồng) và cổ phiếu thưởng khoảng 2,35 triệu nhân dân tệ (khoảng 9,1 tỷ đồng).

Lên mạng khoe được thưởng 12,3 tỷ đồng, nhân viên ngay lập tức bị công ty sa thải- Ảnh 1.

Ảnh khoe thưởng do ông Diệp tự đăng lên mạng

Sau khi bức ảnh lan truyền mạnh mẽ, một số cư dân mạng phát hiện bức ảnh có gắn hình mờ nội bộ của Tencent, từ đó dấy lên tranh cãi về việc tiết lộ mức lương. Sau khi sự việc trở nên căng thẳng, lịch họp nội bộ của ông Diệp đã nhanh chóng bị xóa sạch.

CNMO Tech được biết, theo tiết lộ từ blogger @Lạn Kha, ông Diệp thực chất đã nghỉ việc từ tháng 5 năm ngoái, và thông báo lần này là kết quả xử lý được truy thu sau đó. Trong năm 2025, ông Diệp từng hai lần đạt xếp hạng hiệu suất cao nhất của Tencent là "Outstanding" (tương đương 4-5 sao trước đây, khống chế nghiêm ngặt trong khoảng 10% đến 20% nhân viên xuất sắc nhất). Đây chính là nguyên nhân cốt lõi giúp ông nhận được khoản thưởng cuối năm lớn như vậy.

Lên mạng khoe được thưởng 12,3 tỷ đồng, nhân viên ngay lập tức bị công ty sa thải- Ảnh 2.

Qua điều tra của Bộ phận Chống gian lận, trong thời gian tại vị, ông Diệp đã gửi thông tin nhạy cảm của công ty cho người bên ngoài, khiến thông tin liên quan bị rò rỉ ra các nền tảng bên ngoài, gây ảnh hưởng xấu nghiêm trọng trong và ngoài công ty.

Hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng Điều 3 trong "Vạch ranh giới đỏ Tencent" về "Vi phạm an toàn thông tin và tiết lộ bí mật". Các quy định này bao gồm hành vi tiết lộ hoặc dò hỏi mức lương, cũng như các thao tác cố ý hoặc không phù hợp (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cấu hình không đúng, tải lên không gian chia sẻ bên ngoài...) dẫn đến việc rò rỉ thông tin nhạy cảm nội bộ của công ty.

Nguồn: Sohu

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Theo Chi Chi

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
thưởng, khoe

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