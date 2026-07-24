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Ngân hàng Thế giới xác nhận dừng cho Trung Quốc vay tiền: Chuyện gì đây?

| | Tài chính quốc tế

Ngân hàng Thế giới xác nhận dừng cho Trung Quốc vay tiền: Chuyện gì đây?

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 23/7 xác nhận dừng cho Trung Quốc vay vốn, đánh dấu bước chuyển lớn trong quan hệ hợp tác kéo dài 45 năm giữa hai bên.

Thông tin được công bố trong khung hợp tác quốc gia (CPF) mới dành cho Trung Quốc. Đây là kế hoạch hợp tác 5 năm được Ngân hàng Thế giới và quốc gia đối tác thống nhất nhằm xác định các ưu tiên phát triển.

Theo WB, các khoản vay thông qua Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD) sẽ tiếp tục được cắt giảm trong giai đoạn thực hiện CPF và không vượt quá 2 tỷ USD. Tổ chức này cũng cho biết về nguyên tắc, Trung Quốc sẽ không vay thêm từ IBRD khi kết thúc giai đoạn CPF vào năm 2031.

Ngân hàng Thế giới cho biết kế hoạch mới mở ra "một giai đoạn hợp tác mới" sau 45 năm đồng hành. Trung Quốc không còn cần nhiều nguồn vốn phát triển như trước mà chuyển sang nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm và đổi mới sáng tạo.

Giám đốc điều hành phụ trách hoạt động của WB Anna Bjerde cho biết trọng tâm hợp tác trong thời gian tới sẽ là chia sẻ tri thức, đổi mới và các giải pháp phát triển. Theo bà, khi Trung Quốc đối mặt với những thách thức như già hóa dân số, chuyển đổi cơ cấu kinh tế và các mục tiêu phát triển mới, hai bên sẽ cùng xây dựng những giải pháp có thể áp dụng cho nhiều nền kinh tế mới nổi khác.

Thứ trưởng Tài chính Trung Quốc Liao Min khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với WB, dù mối quan hệ cho vay đang thay đổi.

Theo WB, kế hoạch hợp tác 5 năm mới sẽ tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm, tăng khả năng phục hồi xã hội và phát triển nền kinh tế carbon thấp.

Hoạt động cho vay của WB đối với Trung Quốc đã giảm mạnh trong những năm gần đây, khi nền kinh tế này tăng trưởng nhanh và tỷ lệ nghèo đói giảm đáng kể. Dữ liệu cho thấy giá trị các khoản vay đạt đỉnh 2,42 tỷ USD vào năm 2017, nhưng chỉ còn 750 triệu USD vào năm 2025.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng yêu cầu WB ngừng hoàn toàn việc cho Trung Quốc vay vốn. Bước sang nhiệm kỳ thứ hai, ông vẫn duy trì lập trường cứng rắn với Bắc Kinh, dù chưa công khai lặp lại yêu cầu này.

Mặt khác, Trung Quốc hiện cũng là một trong những nước đóng góp tài chính cho Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) của Ngân hàng Thế giới, quỹ hỗ trợ các quốc gia kém phát triển nhất thế giới. Trong vòng bổ sung vốn gần nhất, Bắc Kinh đóng góp 1,5 tỷ USD, trở thành nhà tài trợ lớn thứ năm của quỹ này.

Theo Yahoo Finance

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