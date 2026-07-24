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Tiêm kích Su-57 vừa rơi của Nga là loại Su-57D mới ra mắt?

| | Tài chính quốc tế

Tiêm kích Su-57 vừa rơi của Nga là loại Su-57D mới ra mắt?

Địa điểm tiêm kích Su-57 bị rơi cho thấy nhiều khả năng nó đang thực hiện chuyến bay trình diễn cho một phái đoàn nước ngoài.

Một máy bay quân sự đã rơi ở vùng Zvenigorod của Nga, gần Moskva hôm 23/7. Theo thông tin ban đầu, đó là tiêm kích đa năng Su-57, được định vị là chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm.

Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo một máy bay huấn luyện chiến đấu (cho thấy cấu hình hai chỗ ngồi) đã bị rơi sau khi cất cánh, phi công nhảy dù an toàn. Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do trục trặc kỹ thuật.

Nếu kết hợp những thông tin này cho thấy đây là Su-57D - phiên bản huấn luyện hai chỗ ngồi của Su-57, chỉ mới cất cánh vào ngày 19/5/2026 và dường như vẫn đang trong quá trình thử nghiệm bay.

Điều này cũng được thể hiện qua khu vực máy bay rơi - vị trí cách căn cứ không quân Kubinka khoảng 10km. Mặc dù không phải là sân bay thử nghiệm nhưng đôi khi nó được sử dụng cho mục đích này.

Trung tâm Trình diễn Hàng không số 237 đóng tại Căn cứ Không quân Kubinka. Do đó, rất có thể chiếc Su-57D đã thực hiện chuyến bay trình diễn cho một phái đoàn nước ngoài nào đó.

Cần lưu ý thêm, khách hàng nước ngoài duy nhất mua Su-57 là Algeria, quốc gia Bắc Phi đã nhận chiếc đầu tiên trong số 14 máy bay chiến đấu đã đặt hàng không muộn hơn tháng 2/2025.

Điện Kremlin vẫn không từ bỏ nỗ lực bán loại máy bay chiến đấu này cho Ấn Độ và đã chào bán phiên bản hai chỗ ngồi. Ngoài ra, cũng có thông tin cho rằng Malaysia quan tâm đến phiên bản Su-57D.

Tiêm kích Su-57D là phiên bản hai chỗ ngồi của Su-57.

Hiện tại chưa có xác nhận chính thức nào cho thấy đây là Su-57 hay Su-57D. Tuy nhiên, với truyền thống bảo mật của Quân đội Nga, khả năng dự đoán này được xác nhận là rất thấp, vì vậy hiện tại chỉ có thể trông chờ vào sự xuất hiện của thông tin nội bộ.

Cần nói thêm, Su-57D thực sự là một máy bay độc nhất vô nhị. Bởi vì nếu chúng ta phân loại nó là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, thì đây là chiếc duy nhất có phiên bản huấn luyện và chiến đấu riêng biệt.

F-22 và F-35 của Mỹ hoàn toàn không có phiên bản hai chỗ ngồi riêng biệt. Trong khi đó chiếc J-20 của Trung Quốc, dù được cho là máy bay thế hệ thứ năm, nhưng phiên bản J-20S lại được thiết kế để điều khiển không chiến.

Hiện tại chưa rõ Nga có bao nhiêu nguyên mẫu Su-57D, nhưng nếu đây là chiếc duy nhất thì chương trình nghiên cứu phát triển sẽ đối diện với thách thức nghiêm trọng khi phải gấp rút tạo ra thêm chiếc mới.

Theo Defense Express
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Theo Sao Đỏ

Giáo Dục Thời Đại

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