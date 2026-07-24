Ra mắt tên lửa đánh chặn dưới 100.000 USD để săn UAV siêu thanh

Công ty X-Bow của Mỹ đã giới thiệu một loại tên lửa đánh chặn mới có khả năng đối phó UAV Nhóm 3 có thể bay ở tốc độ siêu thanh, với chi phí sản xuất dưới 100.000 USD mỗi quả.

Hệ thống mang tên Buckler được công ty có trụ sở tại bang New Mexico mô tả là giải pháp đối phó chiến tranh phi đối xứng, trong đó các lực lượng quân sự thường phải sử dụng "những tên lửa đánh chặn trị giá hàng triệu USD để đối phó các mối đe dọa chỉ trị giá vài nghìn USD".

Theo X-Bow, việc tự sản xuất thân tên lửa và hệ thống động lực của Buckler giúp công ty giảm chi phí chế tạo xuống chỉ còn một phần nhỏ so với các hệ thống phòng không thông thường.

Cách tiếp cận này cũng rút ngắn thời gian sản xuất nhờ giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài và hạn chế những điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng.

X-Bow cho biết quy trình sản xuất của hãng hoạt động như một "nhà máy chế tạo rocket trong container", sử dụng hạ tầng sản xuất dạng container có thể triển khai linh hoạt, cho phép thiết lập cơ sở chế tạo gần nơi cần triển khai hệ thống.

Theo công ty, hạ tầng sản xuất này đã được Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân Mỹ (Air Force Research Laboratory) chứng nhận và từng cung cấp các linh kiện quốc phòng quan trọng cho nhiều chương trình khác của Chính phủ Mỹ.

Buckler lần đầu được giới thiệu trước công chúng tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough sau khi hoàn thành các chuyến bay thử nghiệm ban đầu.

X-Bow cho biết kết quả thử nghiệm thành công đã khiến Lầu Năm Góc yêu cầu công ty trình bày chi tiết về loại tên lửa đánh chặn này.

Công ty dự kiến tiếp tục giới thiệu Buckler tại Hội nghị chuyên đề về Phòng thủ Không gian và Tên lửa (Space and Missile Defense Symposium) diễn ra vào tháng 8.

"Đối thủ đang triển khai UAV giá rẻ với số lượng lớn. Đối phó chúng bằng giải pháp có chi phí hợp lý và đủ quy mô là một trong những thách thức lớn nhất của lĩnh vực quốc phòng hiện nay. X-Bow đang đáp ứng yêu cầu đó", công ty viết trên mạng xã hội.