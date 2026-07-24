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Thiệt hại nặng nề tại nhà máy Nga bị tấn công bằng tên lửa

| | Tài chính quốc tế

Thương vong đã được ghi nhận khi một nhà máy ở Kirov (đông bắc nước Nga) bị tấn công bằng tên lửa, Thống đốc khu vực - ông Aleksandr Sokolov - cho biết.

Nhà máy này bị tấn công vào sáng 24/7, gây ra hỏa hoạn và làm gián đoạn nguồn cung cấp điện nước ở một số khu vực trong thành phố.

Thành phố Kirov cách Mátxcơva gần 900 km và cách biên giới Ukraine khoảng 1.350 km.

“Vì cuộc tấn công, 32 người đã bị thương. Sáu người trong số đó tử vong tại chỗ”, ông Sokolov viết trên Telegram.

Thống đốc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Ông cho biết thêm, những người bị thương đang được điều trị y tế, một số người đã phải nhập viện.

Lực lượng cứu hộ đã dập tắt đám cháy, khôi phục nguồn cung cấp nước và điện. Các tòa nhà dân cư gần đó đang được kiểm tra thiệt hại.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn khác vào lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống phòng không đã phá hủy 571 máy bay không người lái trong đêm qua trên nhiều khu vực, cũng như trên Biển Azov và Biển Đen.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

Từ Khóa:
nga, Ukraine

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