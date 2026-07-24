Mỹ tấn công trụ sở Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA , một cuộc tấn công bằng tên lửa của lực lượng Mỹ đã nhắm vào trụ sở Hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại làng Zibakenar, tỉnh Gilan, nằm bên bờ Biển Caspi.

Giới chức địa phương cho biết vụ tấn công đã làm hư hại một phần thiết bị của cơ sở quân sự, song đến nay chưa ghi nhận thương vong.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố video ghi lại các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran rạng sáng 24/7.

Về phía Mỹ, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng này đã tiến hành đợt không kích thứ 13 liên tiếp nhằm vào Iran rạng sáng 24/7. Các mục tiêu bao gồm trung tâm chỉ huy quân sự, cơ sở lưu trữ máy bay không người lái (UAV), mạng lưới thông tin liên lạc, địa điểm giám sát ven biển và năng lực hàng hải của Iran.

Trước đó, Đài truyền hình Press TV của Iran đưa tin, quân đội nước này đã triển khai máy bay không người lái tấn công các mục tiêu của Mỹ tại căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain và căn cứ không quân Al-Azraq ở Jordan vào sáng 24/7 theo giờ địa phương.

Đài truyền hình IRIB cũng phát sóng một đoạn video được cho là ghi lại cảnh UAV Iran cất cánh hướng về Bahrain và Jordan.

Iran công bố video máy bay không người lái nhắm vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain và Jordan.

Ngay sau đó, Bộ Nội vụ Bahrain thông báo còi báo động đã được kích hoạt trên toàn quốc, đồng thời kêu gọi người dân nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn.

Trên mặt trận ngoại giao, Iran bác bỏ thông tin do tờ New York Times đăng tải cho rằng Tehran đã từ chối đề xuất ngừng bắn do Iraq làm trung gian. IRNA dẫn lời giới chức Iran khẳng định thông tin này là "hoàn toàn đánh lạc hướng và gây hiểu nhầm".

Theo New York Times , Iran không quan tâm đến một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời nếu chưa giải quyết được vấn đề kiểm soát eo biển Hormuz. Trong khi đó, IRNA cho biết đề xuất được nhắc tới là lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày, song các điều khoản cụ thể chưa được công bố.

Một quan chức Iran giấu tên nhấn mạnh Tehran "luôn coi trọng ngoại giao", đồng thời cáo buộc nguyên nhân khiến xung đột leo thang xuất phát từ việc Mỹ không thực hiện các cam kết trong bản ghi nhớ ký ngày 18/6.

"Vấn đề leo thang xung đột trong khu vực bắt nguồn hoàn toàn từ việc Mỹ vi phạm lời hứa và các cam kết trong bản ghi nhớ ngày 18/6", vị này cho hay.

Diễn biến này xảy ra sau khi Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi tới Tehran hôm 23/7, chỉ ít ngày sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Trước chuyến thăm, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran không tìm kiếm thêm bất kỳ nỗ lực trung gian hòa giải nào với Washington.

Hôm thứ Năm (23/7), Tổng thống Trump cũng ra tín hiệu rằng ông chưa sẵn sàng nối lại đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn mới với Iran.