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Cảnh tượng sốc ghi nhận tại một khách sạn trong trận mưa lũ bất thường ở Mỹ

| | Tài chính quốc tế

Sảnh của khách sạn ngập trong nước lũ cao tới đùi, với cửa chính bị đập vỡ và tiếng còi báo động vang lên dồn dập ở phía sau.

Một du khách ở Weston, bang West Virginia, Mỹ đã vô cùng bàng hoàng khi bước xuống sảnh khách sạn và phát hiện nơi này bị nhấn chìm dưới lớp nước sâu hàng chục cm vào thứ Ba, ngày 21 tháng 7.

Jeremy Thacker đã quay lại đoạn video cho thấy sảnh của khách sạn Hampton Inn ngập trong nước lũ cao tới đùi, với cửa chính bị đập vỡ và tiếng còi báo động vang lên dồn dập ở phía sau.

Video do khách lưu trú quay lại

"Tôi là một y tá cấp cứu lưu động đang lưu trú tại khách sạn. Khi tôi đi xuống tầng dưới với ý định đi bơi, tôi phát hiện ra toàn bộ tầng một đã ngập trong nước", Thacker chia sẻ với Storyful. "Khi tôi nhìn ra ngoài cửa, chiếc xe của tôi đã trôi dạt ra giữa bãi đậu xe. Tôi thực sự rất sốc".

Thống đốc Patrick Morrisey đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 30 ngày cho toàn bộ 55 hạt của bang West Virginia vào ngày 21 tháng 7 khi trận lũ lụt chết người tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bang này.

Thống đốc Morrisey xác nhận ít nhất 2 người đã tử vong và khoảng 1.000 ngôi nhà cùng doanh nghiệp bị hư hại sau đợt mưa lớn kéo dài từ tối thứ Ba, gây nên trận lũ lụt lịch sử trên khắp khu vực phía bắc và trung tâm bang.

Lượng mưa kỷ lục vượt quá 12 đến 19 cm chỉ trong vài giờ đã khiến mực nước các sông hồ dâng cao đột ngột, làm ngập lụt hàng loạt tuyến đường, phương tiện và khu dân cư, buộc chính quyền phải triển khai hơn 500 binh sĩ Lực lượng Vệ binh Quốc gia tiến hành hơn 100 cuộc cứu hộ bằng đường thủy lẫn trực thăng.

Các hình ảnh trong lũ

Trận thiên tai cũng gây ra sự cố mất điện cho hàng chục nghìn hộ gia đình, làm gián đoạn hệ thống liên lạc khẩn cấp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều cơ sở hạ tầng thiết yếu, trong đó có một bệnh viện tại huyện Lewis phải duy trì hoạt động bằng máy phát điện dự phòng.

Đến ngày thứ Năm, khi nước lũ bắt đầu rút chậm, các lực lượng chức năng đã chuyển hướng sang công tác dọn dẹp đất đá, khắc phục sự cố điện đường và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân tại các khu trú ẩn tạm thời.

Nguồn: ABC News, CNN

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Theo Chi Chi

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