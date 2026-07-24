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Tây Ban Nha tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do cháy rừng

| | Tài chính quốc tế

Chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau khi loạt vụ cháy rừng đe dọa cộng đồng dân cư gần Madrid và ở tỉnh Avila lân cận.

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha thông tin quyết định này được đưa ra do sự bùng phát đồng thời của nhiều đám cháy, điều kiện thời tiết bất lợi và nhu cầu huy động nguồn lực lớn từ cơ quan hành chính công khác nhau, làm tăng thêm độ phức tạp cho công tác chữa cháy và bảo vệ dân sự.

Tây Ban Nha và phần lớn khu vực Nam Âu đang phải đối mặt với những mùa cháy rừng ngày càng nghiêm trọng. Nhiều chuyên gia cho biết sự phát triển mạnh mẽ của thảm thực vật sau những trận mưa xuân lớn bất thường bị khô héo trong cái nóng gay gắt của mùa hè, tạo điều kiện cho đám cháy lan nhanh.

Đám cháy rừng lan rộng trên dãy núi Burgohondo, ở Avila, Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

Chính quyền khu vực Madrid yêu cầu hỗ trợ và mô tả tình hình là “vô cùng nghiêm trọng”. Các đám cháy đang hoạt động ở Villa del Prado, San Martin de Valdeiglesias và Almorox, thuộc vùng Castile-La Mancha lân cận, có nguy cơ lan rộng vượt quá khả năng dập tắt hiện tại. Chính quyền cũng cảnh báo đám cháy rừng ở Burgohondo và Avila có thể lan đến khu vực Madrid trong những giờ tới, do điều kiện thời tiết .

Theo chính quyền khu vực, hơn 10.000 người được sơ tán khỏi Villa del Prado, San Martin de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa và Aldea del Fresno.

Theo luật Hệ thống Bảo vệ Dân sự Quốc gia của Tây Ban Nha, tuyên bố tình trạng khẩn cấp đặt dưới quyền quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Nội vụ, người chịu trách nhiệm điều phối công tác ứng phó. Giới chức trách cho biết đây là tuyên bố tình trạng khẩn cấp đầu tiên liên quan đến cháy rừng.

Hơn 270 nhân viên cứu hộ và 40 đơn vị mặt đất được triển khai tại những khu vực bị ảnh hưởng cùn một số đơn vị thuộc Đơn vị Quân sự Khẩn cấp (UME).

Trong vòng 1 năm qua, có hơn 100.000 hecta đất bị cháy ở Tây Ban Nha, xấp xỉ diện tích cháy trung bình hàng năm của nước này trong thập kỷ qua. Trong đó, năm 2026 trở thành một trong những mùa cháy rừng chết người nhất trong nhiều thập kỷ khi có 13 người thiệt mạng.

Châu Âu đang đỏ lửa như địa ngục: Người tử vong vì say nắng, nhiệt độ cao kỷ lục, cháy rừng khắp nơi và hàng ngàn người phải sơ tán

Theo Kông Anh/VTCnews

VTCnews

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