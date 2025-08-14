Châu Âu đang đỏ lửa như địa ngục: Người tử vong vì say nắng, nhiệt độ cao kỷ lục, cháy rừng khắp nơi và hàng ngàn người phải sơ tán

Bé trai 4 tuổi tử vong vì say nắng ở Ý

Ngày 11/8, một bé trai 4 tuổi người Romania đã qua đời vì say nắng chỉ vài ngày sau khi được phát hiện bất tỉnh trong xe của gia đình ở Sardinia, Ý. Cậu bé đã được đưa bằng trực thăng tới bệnh viện ở Rome nhưng không qua khỏi do tổn thương não nghiêm trọng.

Thảm kịch xảy ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Y tế Ý ban hành báo động đỏ, là mức báo động về nhiệt cao nhất, cho 7 thành phố lớn bao gồm cả Bologna và Florence. Số địa phương được đặt trong tình trạng báo động đỏ sẽ tăng lên 11 vào ngày 12/8 và 16 vào ngày 13/8 tới đây.

Trong khi đó, khoảng 190 lính cứu hỏa cùng lực lượng quân đội đang nỗ lực khống chế vụ cháy rừng trên núi Vesuvius. Vụ cháy đã buộc công viên quốc gia này phải đóng cửa. Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy ngọn lửa đỏ rực bao trùm sườn núi lửa ở Naples, trong khi các đội cứu hộ trên bộ và trên không khẩn trương dập tắt đám cháy.

Cháy rừng tàn phá công viên quốc gia Vesuviusg phá hủy công viên quốc gia Vesuvius (Nguồn: EPA)

Pháp phá kỷ lục nhiệt độ

Theo cơ quan thời tiết quốc gia Meteo France, miền Nam nước Pháp cũng đang hứng chịu đợt nắng nóng khủng khiếp khi nhiệt độ tại Bordeaux đã đạt mức kỷ lục 41,6°C. Các trạm khí tượng ở Bergerac, Cognac và Saint Girons cũng ghi nhận mức nhiệt cao chưa từng có. Đã có 12 tỉnh nước Pháp được đặt trong tình trạng báo động đỏ vào hôm 11/8. Đợt nắng nóng thứ hai trong mùa hè của nước này dự kiến sẽ bắt đầu vào 15/8 và có thể kéo dài đến ngày 20/8.

Người dân Pháp dưới cái nắng gay gắt (Nguồn: AFP)

Balkan và Albania chìm trong lửa

Người dân đã được sơ tán khỏi hàng chục ngôi nhà ở vùng Balkan khi lính cứu hỏa nỗ lực khống chế các đám cháy ở Albania, Montenegro và Croatia.

Tại Albania, bộ Quốc phòng cho biết gần 40 vụ cháy đã bùng phát chỉ trong vòng 24 giờ. Phần lớn đã được khống chế, song vẫn còn hơn 10 đám cháy đang hoạt động. Tại khu vực ven biển phía nam Finiq, cách thủ đô khoảng 160 km, các đám cháy tiếp tục lan rộng, buộc ít nhất 10 người phải sơ tán và thiêu rụi một số ngôi nhà vào ngày 10/8.

Đám cháy tàn phá các ngọn đồi ở Albania (Nguồn: Daily Mail)

Trước đó, gió mạnh và nhiệt độ cao đã khiến những ngọn lửa lan sang các ngọn đồi quanh thành phố Polican, buộc một viện dưỡng lão cùng 6 hộ dân xung quanh phải sơ tán. Bộ Y tế Albania khẳng định các đám cháy ở đây đã được khống chế và không còn nguy hiểm tức thời.

Khoảng 800 binh sĩ Albania cùng máy bay quân sự và trực thăng từ các nước láng giềng đã được huy động để dập lửa. Theo Hệ thống Thông tin Cháy rừng Châu Âu (EFFIS), kể từ đầu tháng 7, khoảng 34.000 ha rừng ở Albania đã bị thiêu rụi. Cảnh sát cho rằng nhiều vụ cháy là do cố ý và hơn 20 nghi phạm đã bị bắt giữ trong vài tuần qua.

Lực lượng cứu hộ cố gắng khống chế ngọn lửa gần vùng Tepelena, Albania (Nguồn: Reuters)

Tây Ban Nha mất di sản thế giới vì hỏa hoạn

Tại tây bắc Tây Ban Nha, cháy rừng đã phá hủy khu khai thác mỏ thời La Mã ở Las Medulas - một di sản thế giới được UNESCO công nhận - và buộc hàng trăm cư dân phải sơ tán. Riêng vùng Castile và Leon ghi nhận 13 vụ cháy chỉ trong 3 ngày, một số nghi bị cố ý gây ra.

Camera từ trên cao ghi lại cảnh đám cháy bao phủ khu rừng ở Madrid (Nguồn: Daily Mail)

Nhiệt độ cao kết hợp với sức gió lên tới 40 km/h đã gây ra nhiều khó khăn trong công tác cứu hộ, theo ông Juan Carlos Suarez-Quinones, bộ trưởng Môi trường khu vực Castile và Leon. Ông cho biết khoảng 700 người đã phải sơ tán và khẳng định sẽ không cho phép người dân trở về cho đến khi đảm bảo an toàn. Ông cũng cho biết thêm bốn người, trong đó có hai lính cứu hỏa, đã bị thương nhẹ.

Tây Ban Nha đang phải hứng chịu đợt nắng nóng kéo dài suốt tuần qua, với nhiệt độ lên tới gần 40°C ở nhiều khu vực.

Cháy rừng bùng phát ở Madrid, Tây Ban Nha (Nguồn: EPA)

Một di sản thế giới được UNESCO công nhận đã bị tàn phá nặng nề (Nguồn: Reuters)

Bồ Đào Nha, Montenegro, Croatia tiếp tục ứng phó với cháy rừng

Ở Bồ Đào Nha, 3 đám cháy lớn ở miền trung và miền bắc vẫn chưa được kiểm soát. Trong khi đó, một đám cháy đã bùng phát ở ngay bên ngoài thủ đô của Montenegro, nơi nhiệt độ 40°C và địa hình hiểm trở khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Ở Bồ Đào Nha, lính cứu hỏa đang ứng phó với ba đám cháy rừng lớn ở miền trung và miền bắc nước này (Nguồn: Reuters)

Tại Croatia, khoảng 150 lính cứu hỏa cùng nhiều phương tiện đã thức trắng đêm để bảo vệ các ngôi nhà khỏi đám cháy gần thành phố cảng Split. Đội trưởng cứu hỏa vùng Dugi Rat, ông Pave Tomić, nhận định tình hình vẫn rất nghiêm trọng: “Ngọn lửa vẫn chưa được kiểm soát và diện tích bị ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa nhận được báo cáo về nhà dân hay công trình thương mại bị phá hủy, cũng như chưa ghi nhận thương vong. Vì vậy ưu tiên hiện tại là bảo vệ nhà cửa và đẩy lùi đám cháy, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể tìm được cách kiểm soát hoàn toàn nó.” Để phòng ngừa rủi ro, một số người dân đã được sơ tán.

Máy bay cứu hộ đang lấy nước từ sông Moraca, Montenegro (Nguồn: Reuters)

Thổ Nhĩ Kỳ sơ tán hơn 2.000 người

Tại tỉnh Canakkale, tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 2.000 người đã được sơ tán và 77 người đã phải nhập viện vì ngạt khói sau khi nhiều đám cháy bùng phát quanh làng du lịch Guzelyali, theo chính quyền địa phương.

Hình ảnh do truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ công bố cho thấy nhiều ngôi nhà và ô tô bốc cháy dữ dội. Lực lượng chức năng đã huy động hơn 760 lính cứu hỏa, 10 máy bay, 9 trực thăng cùng hơn 200 phương tiện để khống chế đám cháy.

Cháy rừng ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến hơn 2000 người phải sơ tán (Nguồn: Daily Mail)

Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp İbrahim Yumakli cho biết lực lượng chức năng đã kiểm soát hoàn toàn 45 trong số 55 vụ cháy rừng xảy ra trong ngày. Mức độ nguy hiểm của nhiều đám cháy đã giảm. Tuy nhiên, công tác dập lửa vẫn đang được triển khai tại nhiều khu vực.

Ông Yumakli nhấn mạnh rằng lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực tối đa để kiểm soát hoàn toàn các đám cháy trong thời gian sớm nhất. Ông cũng cảnh báo nguy cơ cháy rừng sẽ tiếp diễn trong những ngày tới và kêu gọi người dân không đốt lửa ngoài trời, không vứt tàn thuốc bừa bãi cũng như tránh mọi hành vi có thể gây hỏa hoạn.

Một ngôi nhà bị hư hại do hỏa hoạn khi đám cháy rừng bùng phát ở Canakkale, Thổ Nhĩ Kỳ (Nguồn: Reuters)

Đây là tháng 7 nóng nhất mà Thổ Nhĩ Kỳ phải trải qua kể từ khi bắt đầu lưu trữ dữ liệu khí tượng cách đây 55 năm.

Nguồn: Daily Mail