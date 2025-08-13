CEO Mercedes: Châu Âu hãy suy nghĩ lại
Châu Âu dự định cấm bán xe xăng.
- 13-08-2025Quốc gia ứng viên EU suốt 26 năm vừa nói không với kế hoạch loại bỏ khí đốt Nga, nung nấu ý định thành cửa ngõ cho năng lượng Moscow vào châu Âu
- 11-08-2025Ukraine cùng đồng minh châu Âu tuyên bố đanh thép trước thượng đỉnh Nga - Mỹ
- 10-08-20255 cuộc gọi bí ẩn của ông Putin, châu Âu lo sợ: Hé lộ diễn biến hiếm thấy trước động thái lịch sử
Mercedes-Benz CEO, ông Ola Källenius , đã cảnh báo rằng chương trình cấm bán xe sử dụng động cơ đốt trong dự kiến của EU từ năm 2035 có thể đưa ngành công nghiệp xe châu Âu vào tình trạng “chạy hết tốc độ vào tường” nếu không được xem xét lại.
Ông cho rằng thị trường ô tô châu Âu đang chịu áp lực nặng nề: Nhu cầu người tiêu dùng còn thấp, cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc, và doanh số xe điện còn chậm. Källenius cho rằng trong tương lai có thể xảy ra tình trạng ồ ạt mua xe xăng/dầu trước thời hạn cấm bán, và điều này không có lợi cho môi trường.
Thay vì áp dụng chính sách chỉ cho phép xe không phát thải, ông đề xuất một cách tiếp cận trung lập về công nghệ, kết hợp ưu đãi thuế và giảm giá điện tại các trạm sạc để khuyến khích chuyển đổi sang xe điện một cách thực sự có lợi và bền vững.
Theo Carscoops
Nhịp sống thị trường