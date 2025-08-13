Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

CEO Mercedes: Châu Âu hãy suy nghĩ lại

13-08-2025 - 15:59 PM | Tài chính quốc tế

Châu Âu dự định cấm bán xe xăng.

Mercedes-Benz CEO, ông Ola Källenius , đã cảnh báo rằng chương trình cấm bán xe sử dụng động cơ đốt trong dự kiến của EU từ năm 2035 có thể đưa ngành công nghiệp xe châu Âu vào tình trạng “chạy hết tốc độ vào tường” nếu không được xem xét lại.

Ông cho rằng thị trường ô tô châu Âu đang chịu áp lực nặng nề: Nhu cầu người tiêu dùng còn thấp, cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc, và doanh số xe điện còn chậm. Källenius cho rằng trong tương lai có thể xảy ra tình trạng ồ ạt mua xe xăng/dầu trước thời hạn cấm bán, và điều này không có lợi cho môi trường.

Thay vì áp dụng chính sách chỉ cho phép xe không phát thải, ông đề xuất một cách tiếp cận trung lập về công nghệ, kết hợp ưu đãi thuế và giảm giá điện tại các trạm sạc để khuyến khích chuyển đổi sang xe điện một cách thực sự có lợi và bền vững.

Theo Carscoops

Châu Âu cán mốc một triệu điểm sạc xe điện

Theo Đinh Quang Hiếu

