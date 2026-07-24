Bên lề hội nghị ASEAN, Ngoại trưởng Nga cảnh báo người đồng cấp Mỹ về điều 'không thể chấp nhận được'

Điện Kremlin cho biết, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Philippines vào ngày 23/7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã cảnh báo Washington không nên tiếp tục bán vũ khí cho Kyiv.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) gặp người đồng cấp Mỹ Marco Rubio (trái) bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN được tổ chức ở Manila, Philippines, vào ngày 23/7. Ảnh: Euronews

Euronews đưa tin, theo một tuyên bố được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra, trong cuộc gặp diễn ra bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, ông Lavrov nói với ông Rubio rằng việc Mỹ tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine là "không thể chấp nhận được".

"Ông Lavrov đã thông báo cho người đồng cấp Mỹ về tình hình thực tế dọc theo tiền tuyến và nhấn mạnh rằng việc tiếp tục trang bị vũ khí cho chính quyền Kyiv là điều không thể chấp nhận được", tuyên bố cho biết.

Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng tái khẳng định "sự sẵn sàng của Moscow cho một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột", thông cáo cho biết thêm rằng hai bên cũng đã thảo luận về tình hình ở Vịnh Ba Tư, nơi Mỹ vẫn đang vướng vào cuộc xung đột với Iran.

Vụ đánh bom của Nga vào Ukraine khiến 3 người thiệt mạng

Euronews đưa tin, cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng Nga - Mỹ diễn ra khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo rằng 3 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương ở thành phố Pavlohrad, thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, miền đông Ukraine, sau một cuộc không kích bằng bom của Nga nhắm vào một doanh nghiệp.

Giới chức trách ở Dnipropetrovsk cho biết mục tiêu là một nhà máy chế biến thực phẩm và một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại hiện trường.

Không quân Ukraine cho biết lực lượng Nga đã phóng 1 tên lửa đạn đạo, 5 tên lửa hành trình và 168 máy bay không người lái tấn công vào Ukraine trong đêm 22 rạng sáng ngày 23/7.

Theo dữ liệu của không quân Ukraine, hệ thống phòng không địa phương đã "bắn hạ hoặc vô hiệu hóa" 2 tên lửa hành trình Kh-59/69 và 154 máy bay không người lái.

Hậu quả của cuộc không kích bằng bom dẫn đường của Nga vào thành phố Pavlohrad, thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, miền đông Ukraine, trong đêm 22 rạng sáng ngày 23/7. Ảnh: t.me/dsns_telegram

Ukraine tấn công Nga

Trong khi đó, giới chức Nga cho biết các cuộc tấn công của Ukraine cũng trong đêm 22/7 đã khiến 4 người thiệt mạng trên khắp nước Nga và các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Trong một bài đăng trên Telegram, ông Sergey Aksyonov - người đứng đầu bán đảo Crimea do Nga bổ nhiệm - báo cáo rằng 2 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương sau các cuộc tấn công của Ukraine vào bán đảo này.

Tại tỉnh Voronezh ở phía tây nước Nga, ông Alexander Gusev - thống đốc địa phương - cho biết một bé trai 3 tuổi cũng đã thiệt mạng sau khi một máy bay không người lái rơi xuống nhà và gây ra hỏa hoạn.

Ông Alexander Shuvaev - quyền thống đốc tỉnh Belgorod, cũng nằm ở phía tây nước Nga - cho biết một người đã thiệt mạng sau một vụ tấn công vào quận Shebekinsky.

Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện sự ủng hộ đối với các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine nhắm vào Nga, với mục tiêu là những cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

"Đây là một sự leo thang, nhưng đó cũng là một sự leo thang có thể giúp dẫn đến kết thúc", ông Trump nói về chiến lược của Ukraine tại Hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, hồi đầu tháng này.