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Giá dầu giảm gần 5%

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Giá dầu giảm gần 5%

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 4,08 USD (tương đương 4,64%) xuống mức 83,85 USD/thùng vào lúc 6 giờ 52 phút ngày 3/8 (giờ Việt Nam).

(Ảnh minh họa - Ảnh: istock)

(Ảnh minh họa - Ảnh: istock)

Giá dầu thô thế giới sụt giảm khoảng 4 USD/thùng trong phiên sáng 3/8 sau khi Mỹ quyết định hoãn các hoạt động quân sự mới nhằm vào Iran, thắp lên hy vọng hai bên đạt được một thỏa thuận và mở cửa trở lại Eo biển Hormuz.

Bên cạnh đó, thông tin Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (gọi chung là OPEC+) tiếp tục tăng hạn ngạch sản lượng cũng góp phần xoa dịu những lo ngại về khả năng thiếu hụt nguồn cung năng lượng trên toàn cầu.

Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 4,08 USD (tương đương 4,64%) xuống mức 83,85 USD/thùng vào lúc 6 giờ 52 phút ngày 3/8 (giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 4,01 USD (4,74%) xuống mức 80,66 USD/thùng. Trước đó trong tháng 7/2026, giá cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đã vọt tăng hơn 20% do giao tranh và các vụ tấn công tàu chở dầu làm tê liệt giao thương tại Vùng Vịnh.

Tín hiệu hạ nhiệt xuất hiện vào cuối tuần qua khi phía Mỹ cho biết Iran và một số quốc gia Trung Đông đã đề nghị thêm thời gian để hoàn tất một thỏa thuận. Động thái này được kỳ vọng sẽ dẫn đến việc khôi phục hoàn toàn lưu thông qua tuyến đường thủy huyết mạch, cũng như giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của phía Iran.

Tuy nhiên, giới chuyên gia phân tích lưu ý thị trường vẫn đang theo dõi sát sao liệu kịch bản đổ vỡ đàm phán của tuần trước có lặp lại hay không. Chi phí bù đắp rủi ro địa chính trị vẫn chực chờ tăng cao nếu phía Iran giữ lập trường cứng rắn và tiếp tục sử dụng quyền kiểm soát Eo biển Hormuz như một công cụ gây sức ép.

Về phía nguồn cung, OPEC+ ngày 2/8 đã phê duyệt mức tăng hạn ngạch sản xuất khoảng 188.000 thùng/ngày kể từ tháng 9/2026, hoàn tất lộ trình đảo ngược các đợt cắt giảm sản lượng tự nguyện trước đó. Dù vậy, giới quan sát đánh giá các đợt tăng sản lượng liên tiếp của khối này trong năm nay chủ yếu chỉ mang tính lý thuyết và ít tác động thực tế đến thị trường. Nguyên nhân là do hoạt động xuất khẩu từ khu vực Vùng Vịnh, Nga và Kazakhstan vẫn đang bị gián đoạn nghiêm trọng bởi các cuộc xung đột chưa có hồi kết.

Theo Hương Thuỷ

VTV

Từ Khóa:
giá dầu

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