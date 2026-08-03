Đang sửa ống nước, phát hiện 30kg miếng vàng trị giá gần 70 tỷ đồng

Theo các nguồn tin địa phương, người thợ được thuê tham gia cải tạo tầng hầm của một ngôi biệt thự ở quận Penzing, phía tây Vienna (Áo). Trong quá trình phá dỡ nền nhà, anh phát hiện một đoạn dây thừng cũ lộ lên giữa lớp bê tông.

Ban đầu, người thợ thử kéo sợi dây nhưng không thấy dịch chuyển. Nghĩ rằng phía dưới có thể có vật gì mắc kẹt, anh dùng dụng cụ đục phần bê tông xung quanh để kiểm tra. Sau một lúc đào bới, chiếc dây dẫn tới một két kim loại cũ được chôn sâu dưới nền tầng hầm.

Khi mở két, người thợ phát hiện bên trong chứa khoảng 30 kg tiền vàng, chủ yếu là các đồng tiền xu được bảo quản khá tốt dù đã nằm dưới lòng đất nhiều thập kỷ.

Các chuyên gia định giá sơ bộ kho báu vào khoảng 2 triệu bảng Anh (gần 70 tỷ đồng). Đây được xem là một trong những phát hiện tình cờ đáng chú ý tại Áo trong những năm gần đây.

Vài ngày trước đó, một công nhân khác cũng từng nhìn thấy đoạn dây thừng nhô lên khỏi nền bê tông nhưng không để tâm và tiếp tục công việc. Chỉ đến khi người thợ sửa ống nước quyết định đào kiểm tra, kho báu mới được phát hiện.

Theo giới chuyên môn, các đồng tiền đều mang hình chân dung nhà soạn nhạc nổi tiếng Wolfgang Amadeus Mozart. Dựa trên đặc điểm phát hành, nhiều khả năng chúng được đúc trước Thế chiến II và đã được chôn giấu dưới tầng hầm trong nhiều thập kỷ.

Đến nay, nguồn gốc của kho tiền vẫn chưa được làm rõ. Một số chuyên gia cho rằng chủ nhân cũ của ngôi nhà có thể đã chôn số vàng để bảo vệ tài sản trong giai đoạn chiến tranh hoặc thời kỳ bất ổn kinh tế. Cũng có giả thuyết cho rằng đây là tài sản được cất giấu nhằm tránh bị tịch thu, song chưa có bằng chứng đủ sức xác nhận bất kỳ khả năng nào.

Người thợ sửa ống nước cho biết anh đã làm nghề từ năm 15 tuổi và từng nhiều lần phát hiện những đồng xu cũ trong quá trình thi công. Tuy nhiên, việc tìm thấy cả một két sắt chứa hàng chục kilogram tiền vàng là điều anh chưa từng nghĩ tới.

Theo quy định của pháp luật Áo, nếu không xác định được chủ sở hữu hợp pháp hoặc người thừa kế, kho báu sẽ được xử lý theo quy định về tài sản vô chủ. Trong nhiều trường hợp, người phát hiện và chủ sở hữu bất động sản có quyền được chia giá trị tài sản sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Điều đó đồng nghĩa người thợ sửa ống nước có thể được hưởng một phần đáng kể trong số tiền gần 70 tỷ đồng nếu cơ quan chức năng xác định không còn chủ sở hữu hợp pháp của kho báu.

Theo Popular Mechanics﻿