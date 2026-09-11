Nga nhận đơn hàng ‘khủng' từ nước đối tác BRICS

Ba hãng hàng không nội địa Ấn Độ đã ký các thỏa thuận mua tổng cộng 105 máy bay chở khách Il-114-300 của Nga, trong bối cảnh Moscow và New Delhi thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hàng không dân dụng và sản xuất.

Kế hoạch mua máy bay gồm 50 chiếc cho hãng hàng không khu vực Pinnacle Air, 20 chiếc cho Air Kerala và 35 chiếc cho Sleek Aviation.

Các doanh nghiệp này chưa triển khai khai thác các chuyến bay thương mại thường lệ. Một hãng hàng không mới khác là Flamingo Aerospace trước đó đã đạt thỏa thuận mua 6 máy bay Il-114-300, với thời điểm bàn giao dự kiến vào năm 2028.

Các thỏa thuận, biên bản ghi nhớ (MoU) và thư bày tỏ ý định được công bố tại New Delhi ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh BRICS khai mạc vào thứ Sáu (11/9). Động thái diễn ra khi Ấn Độ và Nga tìm cách mở rộng hợp tác công nghiệp và kinh tế vượt ra ngoài các lĩnh vực truyền thống.

Những máy bay đầu tiên sẽ được sản xuất tại Nga. Tuy nhiên, sản xuất tại Ấn Độ sẽ bắt đầu sau khi chương trình được hoàn tất, Tổng giám đốc điều hành United Aircraft Corporation (UAC) Vadim Badekha cho biết.

“Nhiệm vụ trọng tâm mà chúng tôi đang tập trung là hoàn tất các thỏa thuận về sản xuất máy bay tại Ấn Độ”, ông nói với báo giới bên lề hội chợ thương mại INNOPROM. India.

Theo Badekha, việc Ấn Độ công nhận giấy chứng nhận kiểu loại (type certificate) do Nga cấp cho Il-114-300 cũng sẽ là một bước quan trọng trước khi máy bay được bàn giao.

Il-114-300 là máy bay động cơ cánh quạt 68 chỗ, được thiết kế cho các tuyến bay khu vực. Máy bay có thể hoạt động tại các sân bay nhỏ và đường băng ngắn, phù hợp với việc kết nối các thành phố quy mô nhỏ.

Ấn Độ là thị trường hàng không lớn thứ 3 thế giới và đang mở rộng các đường bay tới những thành phố hạng 2 và hạng 3 có tốc độ tăng trưởng nhanh. Thông qua chương trình kết nối khu vực UDAN, New Delhi cũng đang tìm cách đưa thêm nhiều sân bay nhỏ vào mạng lưới hàng không thương mại.

Hồi tháng 6, ông Badekha cho biết các hãng hàng không Ấn Độ đang cân nhắc mua tổng cộng tới 200 máy bay Il-114-300 và SJ-100.

UAC và nhà sản xuất hàng không vũ trụ quốc doanh Ấn Độ Hindustan Aeronautics Limited (HAL) đang hợp tác sản xuất theo giấy phép máy bay chở khách khu vực SJ-100 tại Ấn Độ.

Hai công ty ký thỏa thuận hợp tác hồi tháng 1, tạo cơ sở cho việc triển khai sản xuất theo giấy phép. Đến nay, hơn 80% nội dung thỏa thuận đã được hoàn tất, ông Badekha cho biết.

SJ-100 là máy bay phản lực tầm ngắn, có sức chứa tối đa 103 hành khách. UAC trước đó cho biết hoạt động sản xuất tại Ấn Độ có thể bắt đầu trong khoảng ba năm, với sản lượng cuối cùng đạt 20-40 máy bay mỗi năm.

UAC cũng cho biết kỳ vọng ký hợp đồng với khách hàng khai thác SJ-100 đầu tiên tại Ấn Độ trong khuôn khổ triển lãm hàng không Aero India 2027.

Công ty đang chào bán không chỉ máy bay mà còn các dịch vụ nội địa hóa sản xuất, bảo dưỡng và hậu mãi.

Theo RT﻿