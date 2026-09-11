Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đang leo vách đá, người đàn ông bất ngờ mắc kẹt ở độ cao gần 80 m: Hành động sau đó gây chú ý

| | Tài chính quốc tế

Mắc kẹt trên mỏm đá chênh vênh ở độ cao gần 80 m, người đàn ông buộc phải gọi cứu hộ. Tuy nhiên, hành động sau đó khiến nhiều người bất ngờ.

Sự việc xảy ra tại khu vực vách đá phía tây núi Yonah, bang Georgia, Mỹ. Theo White County Public Safety, người đàn ông đã liều lĩnh leo lên vách đá mà không sử dụng dây hoặc các thiết bị bảo hộ cần thiết.

Trong lúc di chuyển, anh bất ngờ rơi vào tình huống khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải nổi da gà, mắc kẹt trên một mỏm đá chênh vênh, nhỏ đến mức gần như không thể xoay người, giữa độ cao gần 80 m so với mặt đất. Chỉ cần một cú trượt chân, phía dưới anh là vách đá dựng đứng và khoảng không hun hút. Không thể tiến lên, cũng không dám quay lại, người đàn ông buộc phải gọi 911 cầu cứu.

Đang leo vách đá, người đàn ông bất ngờ mắc kẹt ở độ cao gần 80 m: Hành động sau đó gây chú ý- Ảnh 1.

Mắc kẹt trên một mỏm đá nhỏ ở độ cao gần 80 m, người leo núi phải gọi lực lượng cứu hộ. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý là trong lúc chờ được giải cứu, người này vẫn bình thản sử dụng điện thoại.

Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là trong lúc chờ được giải cứu, người đàn ông vẫn ngồi trên mỏm đá cheo leo và bình thản sử dụng điện thoại. Hình ảnh được ghi lại cho thấy anh gần như lọt thỏm giữa vách núi, phía dưới là độ cao hàng chục mét.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng lập tức triển khai máy bay không người lái (drone) để tìm kiếm. Từ trên cao, camera drone giúp đội cứu hộ xác định chính xác vị trí người gặp nạn và đánh giá địa hình hiểm trở trước khi tiếp cận.

Sau khi xác định được vị trí, một lính cứu hỏa sử dụng hệ thống dây chuyên dụng để từ từ đu xuống vách đá. Phía trên, các thành viên khác phối hợp vận hành hệ thống dây, từng bước đưa người cứu hộ đến gần mỏm đá nơi người đàn ông đang mắc kẹt.

Khi tiếp cận được nạn nhân, lính cứu hỏa cố định người leo núi vào hệ thống bảo hộ, sau đó cùng đưa anh trở lại khu vực an toàn. Toàn bộ chiến dịch giải cứu kéo dài khoảng 42 phút. Rất may mắn người đàn ông này  không bị thương.

Sau khi đoạn video về vụ giải cứu được chia sẻ trên mạng xã hội, hành động của người leo núi trở thành chủ đề gây tranh luận. Điều đáng nói, trong hình ảnh được ghi lại, người đàn ông ngồi trên mỏm đá nhỏ giữa vách núi và sử dụng điện thoại trong lúc chờ lực lượng cứu hộ.

Một số cư dân mạng cho rằng đây là hành động quá liều lĩnh, đặc biệt khi anh đang ở vị trí cách mặt đất hàng chục mét và không có dây bảo hộ. Việc sử dụng điện thoại trong hoàn cảnh này, theo họ, có thể khiến người leo núi mất tập trung và tăng nguy cơ xảy ra sự cố.

  • Đang leo vách đá, người đàn ông bất ngờ mắc kẹt ở độ cao gần 80 m: Hành động sau đó gây chú ý- Ảnh 2.

    Nhìn lên trời giữa đêm, người dân bỗng thấy cảnh tượng "nổi da gà"ĐỌC NGAY

Nhiều ý kiến cũng cho rằng việc lựa chọn leo vách đá mà không trang bị thiết bị bảo hộ phù hợp không chỉ đặt bản thân vào nguy hiểm mà còn khiến lực lượng cứu hộ phải đối mặt với rủi ro khi tiếp cận.

Một số người nhận xét người leo núi đã rất may mắn khi sự cố không dẫn đến thương tích. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng dành lời khen cho lực lượng cứu hộ vì nhanh chóng xác định vị trí và đưa người gặp nạn xuống an toàn.

Cuối cùng người leo núi được đưa xuống đất an toàn, không ghi nhận thương tích. Lực lượng chức năng cũng một lần nữa nhấn mạnh vai trò của việc chuẩn bị đầy đủ thiết bị và đánh giá kỹ mức độ nguy hiểm trước khi chinh phục các địa hình hiểm trở.

Trúc Chi (t/h)

Theo Trúc Chi

Người Đưa Tin

Từ Khóa:
núi Yonah

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tác giả “Cha giàu, Cha nghèo” gánh nợ 1,2 tỷ USD nhưng tuyên bố đi trước chủ nợ 1 bước: “Nếu tôi phá sản, ngân hàng cũng phá sản"

Tác giả “Cha giàu, Cha nghèo” gánh nợ 1,2 tỷ USD nhưng tuyên bố đi trước chủ nợ 1 bước: “Nếu tôi phá sản, ngân hàng cũng phá sản" Nổi bật

Nhà đầu tư toàn cầu bán tháo trái phiếu

Nhà đầu tư toàn cầu bán tháo trái phiếu Nổi bật

Phát hiện tàu hai thân tàng hình mới của Trung Quốc

Phát hiện tàu hai thân tàng hình mới của Trung Quốc

20:17 , 11/09/2026
Một nước thành viên EU ủng hộ sử dụng hơn 230 tỷ USD tài sản đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine

Một nước thành viên EU ủng hộ sử dụng hơn 230 tỷ USD tài sản đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine

20:00 , 11/09/2026
Sáng chế của Nga làm rung chuyển ngành vật liệu: Biến nguyên liệu cực kỳ quen thuộc thành vật liệu công nghệ cao, cắt giảm chi phí

Sáng chế của Nga làm rung chuyển ngành vật liệu: Biến nguyên liệu cực kỳ quen thuộc thành vật liệu công nghệ cao, cắt giảm chi phí

19:40 , 11/09/2026
Một người đàn ông vừa chứng kiến tài sản tăng thêm hơn 466.000 tỷ đồng trong 9 ngày qua

Một người đàn ông vừa chứng kiến tài sản tăng thêm hơn 466.000 tỷ đồng trong 9 ngày qua

19:15 , 11/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên