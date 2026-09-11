Đang leo vách đá, người đàn ông bất ngờ mắc kẹt ở độ cao gần 80 m: Hành động sau đó gây chú ý

Sự việc xảy ra tại khu vực vách đá phía tây núi Yonah, bang Georgia, Mỹ. Theo White County Public Safety, người đàn ông đã liều lĩnh leo lên vách đá mà không sử dụng dây hoặc các thiết bị bảo hộ cần thiết.

Trong lúc di chuyển, anh bất ngờ rơi vào tình huống khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải nổi da gà, mắc kẹt trên một mỏm đá chênh vênh, nhỏ đến mức gần như không thể xoay người, giữa độ cao gần 80 m so với mặt đất. Chỉ cần một cú trượt chân, phía dưới anh là vách đá dựng đứng và khoảng không hun hút. Không thể tiến lên, cũng không dám quay lại, người đàn ông buộc phải gọi 911 cầu cứu.

Mắc kẹt trên một mỏm đá nhỏ ở độ cao gần 80 m, người leo núi phải gọi lực lượng cứu hộ. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý là trong lúc chờ được giải cứu, người này vẫn bình thản sử dụng điện thoại.

Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là trong lúc chờ được giải cứu, người đàn ông vẫn ngồi trên mỏm đá cheo leo và bình thản sử dụng điện thoại. Hình ảnh được ghi lại cho thấy anh gần như lọt thỏm giữa vách núi, phía dưới là độ cao hàng chục mét.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng lập tức triển khai máy bay không người lái (drone) để tìm kiếm. Từ trên cao, camera drone giúp đội cứu hộ xác định chính xác vị trí người gặp nạn và đánh giá địa hình hiểm trở trước khi tiếp cận.

Sau khi xác định được vị trí, một lính cứu hỏa sử dụng hệ thống dây chuyên dụng để từ từ đu xuống vách đá. Phía trên, các thành viên khác phối hợp vận hành hệ thống dây, từng bước đưa người cứu hộ đến gần mỏm đá nơi người đàn ông đang mắc kẹt.

Khi tiếp cận được nạn nhân, lính cứu hỏa cố định người leo núi vào hệ thống bảo hộ, sau đó cùng đưa anh trở lại khu vực an toàn. Toàn bộ chiến dịch giải cứu kéo dài khoảng 42 phút. Rất may mắn người đàn ông này không bị thương.

Sau khi đoạn video về vụ giải cứu được chia sẻ trên mạng xã hội, hành động của người leo núi trở thành chủ đề gây tranh luận. Điều đáng nói, trong hình ảnh được ghi lại, người đàn ông ngồi trên mỏm đá nhỏ giữa vách núi và sử dụng điện thoại trong lúc chờ lực lượng cứu hộ.

Một số cư dân mạng cho rằng đây là hành động quá liều lĩnh, đặc biệt khi anh đang ở vị trí cách mặt đất hàng chục mét và không có dây bảo hộ. Việc sử dụng điện thoại trong hoàn cảnh này, theo họ, có thể khiến người leo núi mất tập trung và tăng nguy cơ xảy ra sự cố.

Nhìn lên trời giữa đêm, người dân bỗng thấy cảnh tượng "nổi da gà" ĐỌC NGAY

Nhiều ý kiến cũng cho rằng việc lựa chọn leo vách đá mà không trang bị thiết bị bảo hộ phù hợp không chỉ đặt bản thân vào nguy hiểm mà còn khiến lực lượng cứu hộ phải đối mặt với rủi ro khi tiếp cận.

Một số người nhận xét người leo núi đã rất may mắn khi sự cố không dẫn đến thương tích. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng dành lời khen cho lực lượng cứu hộ vì nhanh chóng xác định vị trí và đưa người gặp nạn xuống an toàn.

Cuối cùng người leo núi được đưa xuống đất an toàn, không ghi nhận thương tích. Lực lượng chức năng cũng một lần nữa nhấn mạnh vai trò của việc chuẩn bị đầy đủ thiết bị và đánh giá kỹ mức độ nguy hiểm trước khi chinh phục các địa hình hiểm trở.

Trúc Chi (t/h)