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Một gia tộc đón bé gái đầu tiên sau 200 năm, rước về nhà bằng xe "ngựa" lộng lẫy như công chúa

| | Tài chính quốc tế

Một bé gái chào đời trong một gia đình ở Beed, bang Maharashtra, Ấn Độ, sau 4 thế hệ không có con gái. Ngày em bé xuất viện, gia đình đã tổ chức một đoàn rước đặc biệt bằng xe hoa, có tiếng trống và điệu nhảy để chào đón thành viên mới.

Bé gái được đặt tên là Gargi. Sau khi Gargi cùng mẹ được xuất viện, hai mẹ con được gia đình đón về nhà bằng một xe rước lộng lẫy được trang trí bằng dàn chú ngựa và hoa trong không khí náo nhiệt.

Gia đình Dahifale cho biết đã khoảng 200 năm kể từ khi một bé gái được sinh ra trong gia đình. Vì vậy, sự xuất hiện của Gargi mang đến niềm vui đặc biệt cho các thành viên. Ông của Gargi, ông Limbaji Dahifale, không giấu được xúc động khi nói về cháu gái. Ông cho biết sự xuất hiện của một bé gái là niềm may mắn lớn đối với gia đình.

Đoạn clip được ghi lại (Nguồn: India Today)

Ảnh: India Today

“Có một bé gái trong gia đình là một niềm hạnh phúc lớn. Trong suốt nhiều năm, chúng tôi luôn tiếc nuối vì không có con gái và hôm nay điều đó đã được bù đắp”, ông Limbaji chia sẻ.

Theo ông Limbaji, ông luôn đối xử với hai con dâu như những người con gái của mình. Vì vậy, ông càng vui mừng khi có thể đón cháu gái về nhà bằng xe hoa, cùng tiếng nhạc và những điệu nhảy. Cha của Gargi cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi gia đình có thêm một cô con gái. Anh cho rằng dù nhiều người thường mong muốn có con trai, niềm vui khi có một bé gái lại mang cảm xúc rất khác.

“Mọi người thường mong có con trai, nhưng cảm giác và niềm vui khi có một bé gái thì khác. Con gái thường gắn bó với cha hơn. Chúng tôi sẽ nuôi dạy con như một bông hoa”, cha của Gargi nói.

Nhà hoạt động xã hội Anant Ingle cũng dành lời khen cho gia đình Dahifale vì đã tổ chức lễ chào đón sự ra đời của Gargi. Theo ông, một bộ phận xã hội vẫn còn giữ suy nghĩ hạn hẹp đối với việc sinh con gái.

Ông cho rằng việc gia đình Dahifale tổ chức đón Gargi một cách đặc biệt đã gửi đi thông điệp tích cực về việc trân trọng sự ra đời của các bé gái.

Nguồn: Times Of India

Theo Phạm Trang

Đời sống pháp luật

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