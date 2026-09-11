Nhiệt độ toàn cầu cao chưa từng thấy trong 100.000 năm qua

Theo thông báo của Copernicus hôm 10/9, tháng 8/2026 nóng hơn 1,65 độ C so với mức trung bình của giai đoạn 1850-1900 - giai đoạn thường được sử dụng làm chuẩn mực cho nhiệt độ, trước khi xảy ra hiện tượng nóng lên toàn cầu do công nghiệp trên quy mô lớn.

"Đây là tháng 8 nóng nhất trong lịch sử ghi nhận từ năm 1940, và gần như ngang bằng với tháng 7/2023, mức nhiệt độ cao nhất mọi thời đại trước đó, với sự chênh lệch chưa đến 0,01 độ C.

Có thể nói, con người chưa từng chứng kiến nhiệt độ nóng như hiện nay trong ít nhất 100.000 năm qua”, Samantha Burgess thuộc Trung tâm Dự báo Thời tiết Tầm trung châu Âu, đơn vị giám sát dự án Copernicus, nói.

Dữ liệu của Copernicus bắt đầu từ năm 1940. Các nhà khoa học sử dụng bằng chứng bao gồm lõi băng, vòng cây và san hô để tái tạo lại nhiệt độ trong quá khứ xa hơn.

Kỷ lục này được thiết lập sau một mùa Hè nóng bất thường trên khắp Tây Âu.

Pháp, Anh và Bỉ đều ghi nhận mùa Hè nóng nhất từ trước đến nay; Pháp trải qua 53 ngày nắng nóng và lượng mưa ít hơn gần 40% so với bình thường, khiến đây là mùa Hè khô hạn thứ hai của nước này kể từ năm 1959.

Nắng nóng cực độ cũng gây ra sự gia tăng mạnh về tỷ lệ tử vong.

Theo số liệu từ Cơ quan Y tế công cộng Pháp (Sante publique France), nước này đã ghi nhận 5.764 ca tử vong vượt mức bình thường trong đợt nắng nóng từ ngày 17/6 đến ngày 2/7 - cao hơn 36% so với mức dự kiến ở các khu vực bị ảnh hưởng.

Thêm 1.243 ca tử vong vượt mức bình thường khác được ghi nhận trong các đợt nắng nóng từ ngày 3 đến ngày 22/7.

Sự kết hợp giữa nhiệt độ cao ngất trời và lượng mưa khan hiếm đã gây thiệt hại nặng nề cho mùa màng và giao thông vận tải.

Sản lượng thu hoạch ngũ cốc của Đức ước tính giảm 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chính quyền cho rằng nguyên nhân là do nắng nóng và hạn hán, trong khi mực nước giảm trên các con sông lớn, bao gồm cả sông Rhine, đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa.

Pháp đã công bố gói viện trợ khẩn cấp hơn 1 tỷ euro (1,16 tỷ USD) cho nông dân, khi hàng chục nghìn trang trại đang gặp khó khăn về tài chính.

Thảm thực vật khô cằn đã làm bùng phát các vụ cháy rừng trên khắp lục địa.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chung của Ủy ban châu Âu, tính đến đầu tháng 9, hơn 647.000ha đất đã bị cháy trên khắp EU, gần gấp đôi mức trung bình 20 năm qua tính cùng thời điểm trong mùa.

Các đại dương ngoài vùng cực đã đạt nhiệt độ bề mặt biển hàng tháng cao nhất từ trước đến nay, kéo dài chuỗi 3 tháng ấm kỷ lục.

Các nhà khoa học nhận định, xu hướng ấm lên dài hạn chủ yếu là do khí thải nhà kính do con người gây ra, trong khi các hiện tượng tự nhiên như El Nino có thể làm tăng nhiệt độ hơn nữa trong ngắn hạn.

Trưởng phái bộ khí hậu Liên Hợp Quốc, Simon Stiell, gọi những kỷ lục mới nhất là “cái giá ngày càng tăng của sự phụ thuộc của nhân loại vào nhiên liệu hóa thạch”.

Ông đồng thời cảnh báo, nắng nóng cực đoan sẽ tiếp tục diễn ra chừng nào than đá, dầu mỏ và khí đốt vẫn còn bị đốt cháy.