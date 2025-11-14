Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dự báo đáng lo về nhiệt độ toàn cầu

14-11-2025 - 09:27 AM | Tài chính quốc tế

Thế giới vẫn đang trên đà chứng kiến mức tăng nhiệt độ 2,6°C do các quốc gia chưa đưa ra cam kết khí hậu đủ mạnh.

Đó là nhận định trong báo cáo công bố ngày 13-11 của tổ chức Climate Action Tracker (do 2 viện nghiên cứu ở Đức là Climate Analytics và NewClimate Institute sáng lập).

Tại Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) đang diễn ra ở Brazil, các kế hoạch cắt giảm khí thải mới được nhiều nước đưa ra hầu như không giúp ngăn chặn tình trạng trái đất nóng lên nguy hiểm trong năm thứ 4 liên tiếp. Vì thế, theo báo cáo nói trên, thế giới vào cuối thế kỷ này sẽ ấm thêm 2,6°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, tương tự dự báo năm ngoái. Mức tăng nhiệt này vượt xa ngưỡng giới hạn được đặt ra trong Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu (ký kết năm 2016).

Dự báo đáng lo về nhiệt độ toàn cầu- Ảnh 1.

Một nhà máy lọc dầu hoạt động tại TP Gelsenkirchen - Đức

Hiệp định Paris yêu cầu các quốc gia định kỳ cập nhật kế hoạch cắt giảm khí thải nhưng chỉ có khoảng 100 nước làm thế tại COP30 và mức cắt giảm đề ra còn quá thấp. Càng đáng lo hơn khi một báo cáo khác - do tổ chức nghiên cứu quốc tế Global Carbon Project công bố cùng ngày - cho biết lượng phát thải nhiên liệu hóa thạch sẽ tăng khoảng 1,1% trong năm nay.

Một số chuyên gia cảnh báo về một thời kỳ thảm họa mới với các hiện tượng thời tiết cực đoan và nhiều hệ lụy nghiêm trọng nếu thế giới thực sự ấm thêm 2,6°C. Trước mối đe dọa này, các nhà hoạt động tiếp tục thúc giục những nước tham dự COP30 tăng tốc đầu tư vào năng lượng tái tạo cũng như loại bỏ dần sản xuất và sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Tìm ra cách biến 95% nhựa thành xăng tại nhiệt độ phòng, có phải cơn ác mộng rác thải nhựa đã có lời giải?

Theo Hoàng Phương

Người Lao động

