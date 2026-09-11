Một chỉ số kinh tế của Nga bất ngờ tăng vọt sau tuyên bố của Tổng thống Putin: Lập đỉnh kể từ đầu năm!

Ngân sách Nga lập đỉnh thặng dư từ đầu năm

Chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tình trạng thâm hụt ngân sách hiện nay "không nghiêm trọng" và Moscow vẫn có khả năng kiểm soát tình hình, các số liệu mới cho thấy một tín hiệu tích cực đáng chú ý.

Tờ Kommersant ngày 10/9 dẫn dữ liệu từ Bộ Tài chính Nga cho hay, trong tháng 8, ngân sách liên bang nước này đạt thặng dư 660 tỷ ruble – mức cao nhất kể từ đầu năm 2026.

Tổng thu ngân sách trong tháng đạt khoảng 3,82 nghìn tỷ ruble, trong khi chi tiêu ở mức 3,16 nghìn tỷ ruble. Đây là tháng thứ hai kể từ đầu năm ngân sách Nga ghi nhận thặng dư, sau mức khoảng 280 tỷ ruble hồi tháng 6.

Diễn biến này cũng giúp mức thâm hụt ngân sách lũy kế của Nga thu hẹp đáng kể. Sau 7 tháng đầu năm, mức thâm hụt từng lên khoảng 6,5 nghìn tỷ ruble, tương đương 2,8% GDP. Đến hết tháng 8, con số này giảm xuống còn khoảng 5,8 nghìn tỷ ruble, tương đương 2,5% GDP.

Ngân sách liên bang Nga ghi nhận thặng dư 660 tỷ ruble trong tháng 8, mức cao nhất kể từ đầu năm 2026.

Một phần quan trọng của khoản thặng dư tháng 8 đến từ cổ tức do các doanh nghiệp có vốn nhà nước chi trả. Tổng số tiền cổ tức chuyển về ngân sách đạt khoảng 691 tỷ ruble, trong đó riêng Sberbank đóng góp khoảng 425 tỷ ruble.

Tuy nhiên, Kommersant lưu ý một chi tiết đáng chú ý: ngay cả nếu loại bỏ hoàn toàn khoản cổ tức mang tính thời điểm này, cán cân thu – chi tháng 8 của Nga vẫn gần như cân bằng.

Điều này cho thấy cú cải thiện của ngân sách Nga không hoàn toàn chỉ dựa vào một khoản thu bất thường.

Bên cạnh đó, một chỉ số khác cũng đang tăng mạnh là nguồn thu ngoài dầu khí.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách liên bang Nga tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái, lên khoảng 25,929 nghìn tỷ ruble.

Đáng chú ý hơn, nguồn thu ngoài dầu khí đạt khoảng 20,91 nghìn tỷ ruble, tăng tới 18,1%.

Đây là tín hiệu tích cực đối với Moscow trong bối cảnh nguồn thu từ dầu khí vẫn chịu sức ép. Trong nhiều năm, dầu và khí đốt vốn là một trong những trụ cột quan trọng nhất của ngân sách Nga.

Việc nguồn thu ngoài dầu khí tiếp tục tăng hai chữ số cho thấy phần còn lại của nền kinh tế đang đóng góp ngày càng lớn hơn vào nguồn thu liên bang.

Trong khi đó, doanh thu dầu khí của Nga trong tháng 8 đạt khoảng 424 tỷ ruble, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, một phần mức giảm so với tháng trước xuất phát từ yếu tố kỹ thuật liên quan đến lịch thu thuế của ngành dầu khí.

Như vậy, bức tranh ngân sách Nga trong tháng 8 xuất hiện hai điểm đáng chú ý cùng lúc: thặng dư ngân sách lập mức cao nhất từ đầu năm, trong khi nguồn thu ngoài dầu khí tiếp tục tăng mạnh.

Tuyên bố của Tổng thống Putin

Trước khi những số liệu ngân sách mới được công bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trực tiếp lên tiếng về tình trạng thâm hụt ngân sách tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ngày 3/9.

Ông Putin thừa nhận Nga đang có thâm hụt ngân sách, song khẳng định tình hình hiện tại "không nghiêm trọng".

Theo Tổng thống Nga, một trong những yếu tố giúp Moscow có dư địa xử lý vấn đề này là mức nợ công vẫn ở mức thấp so với nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới.

Ông Putin cho rằng với một trong những mức nợ công thấp nhất thế giới, tình trạng thâm hụt hiện tại không phải vấn đề quá nghiêm trọng đối với Nga.

Nhà lãnh đạo Nga đồng thời nhấn mạnh rằng vấn đề không chỉ nằm ở việc cắt giảm chi tiêu, mà quan trọng hơn là phải xác định đúng ưu tiên và sử dụng ngân sách hiệu quả.

Ông cũng cho biết chính phủ đang cố gắng tránh việc vay nợ quá mức trên thị trường trong nước.

Theo ông Putin, nếu nhà nước hút quá nhiều nguồn vốn khỏi hệ thống tài chính, khu vực doanh nghiệp sẽ khó tiếp cận vốn hơn, từ đó ảnh hưởng đến đầu tư và tăng trưởng.

Tổng thống Nga cho rằng đây là bài toán cần được điều hành thận trọng và nhấn mạnh chính phủ cùng Ngân hàng Trung ương vẫn đang kiểm soát được tình hình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Cùng thời điểm đó, ông Putin cũng đề cập đến diễn biến lạm phát.

Theo nhà lãnh đạo Nga, lạm phát tính theo năm vào cuối tháng 8 đã giảm xuống khoảng 6,3%.

Ông cho rằng mục tiêu kiểm soát lạm phát đang được thực hiện, song cảnh báo chính sách tiền tệ không nên khiến nền kinh tế bị "hạ nhiệt quá mức".

Điều này cho thấy Moscow đang tìm cách cân bằng giữa hai mục tiêu: kiềm chế lạm phát và duy trì hoạt động kinh tế ở mức đủ mạnh để hỗ trợ đầu tư và tăng trưởng.

Nhìn từ những số liệu được công bố sau đó, tuyên bố của ông Putin càng đáng chú ý hơn.

Nga vẫn còn đối mặt với mức thâm hụt ngân sách lớn tính từ đầu năm. Tuy nhiên, xu hướng mới cho thấy sức ép đã có dấu hiệu giảm: thâm hụt lũy kế giảm từ khoảng 6,5 xuống 5,8 nghìn tỷ ruble, riêng tháng 8 chuyển sang thặng dư 660 tỷ ruble – mức cao nhất từ đầu năm.

Cùng lúc, nguồn thu ngoài dầu khí tăng 18,1%, tiếp tục trở thành một điểm sáng trong cơ cấu thu ngân sách.

Những diễn biến này chưa có nghĩa mọi áp lực tài khóa của Moscow đã biến mất. Tuy nhiên, chúng cho thấy ngân sách Nga đang xuất hiện những tín hiệu cải thiện đúng vào thời điểm Tổng thống Putin khẳng định nước này vẫn đủ khả năng kiểm soát thâm hụt.

Với Moscow, đây ít nhất là một tín hiệu tích cực: nguồn thu ngoài dầu khí tiếp tục tăng, thâm hụt bắt đầu thu hẹp và ngân sách vừa ghi nhận tháng thặng dư mạnh nhất kể từ đầu năm 2026.