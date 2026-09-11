Tổng thống Putin đến Ấn Độ dự hội nghị thượng đỉnh BRICS

Chuyên cơ của Tổng thống Putin đã hạ cánh xuống thủ đô của Ấn Độ vào sáng sớm 11/9.

Nhà lãnh đạo Nga bước lên thảm đỏ và được đội danh dự chào đón trước khi rời sân bay trên chiếc siêu xe limousine.

Chuyến thăm sẽ diễn ra từ 11 đến 13/9, trong đó ông Putin dự kiến tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, tại New Delhi vào ngày 12 và 13/9.

Ấn Độ đang giữ chức Chủ tịch nhóm năm nay với chủ đề “Xây dựng khả năng phục hồi, đổi mới, hợp tác và phát triển bền vững”.

BRICS hiện gồm 11 thành viên và đã mở rộng chương trình nghị sự của mình để bao gồm thương mại, tài chính, công nghệ, phát triển và cải cách các thể chế toàn cầu.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh, dự kiến Tổng thống Putin sẽ có cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào ngày 11/9.

Hai bên sẽ thảo luận về nhiều vấn đề trong quan hệ Nga-Ấn Độ, bao gồm thương mại, năng lượng, quốc phòng và hợp tác công nghiệp.

Ông Putin và ông Modi cũng dự kiến sẽ cùng nhau tham quan INNOPROM India 2026, phiên bản đầu tiên tại Ấn Độ của triển lãm công nghiệp quốc tế hàng đầu của Nga.

Sự kiện này diễn ra từ ngày 9 đến 11/9 tại Bharat Mandapam, được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga cùng Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, nhằm thúc đẩy sản xuất, công nghệ, đầu tư và quan hệ kinh doanh giữa hai nước.

Lần cuối cùng ông Putin đến thăm Ấn Độ là vào tháng 12/2025 nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh thường niên Ấn Độ - Nga lần thứ 23.

Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau chưa đầy 2 tuần trước, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan.

Tại đây, họ đã xem xét hợp tác song phương trong thương mại, quốc phòng, năng lượng và các lĩnh vực khác, đồng thời thảo luận về vai trò chủ tịch BRICS của Ấn Độ.