BRICS tìm kiếm các cơ chế thanh toán rẻ hơn, nhanh hơn

Một bảng quảng cáo có hình Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi, nguồn tin từ Chính phủ Ấn Độ cho biết, các cuộc thảo luận đang diễn ra về việc thanh toán bằng nội tệ và nền tảng liên quan đến tiền điện tử của ngân hàng trung ương (CBDC), nhằm giảm chi phí giao dịch trong thương mại song phương và khuyến khích đầu tư trong nhóm.

Báo cáo cho biết, các cơ chế được đề xuất sẽ bổ sung chứ không thay thế các hệ thống thanh toán và quyết toán toàn cầu hiện có, đồng thời nhấn mạnh, các cuộc đàm phán "không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia hoặc nhóm quốc gia cụ thể nào".

Cách tiếp cận này đưa ra một giải pháp thay thế cho việc tạo ra một đồng tiền chung của nhóm BRICS, cho phép doanh nghiệp và ngân hàng thực hiện nhiều giao dịch trực tiếp hơn bằng các loại tiền tệ quốc gia và thông qua các mạng lưới thanh toán liên kết.

Điều này sẽ giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ và nhiều ngân hàng đại lý.

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal cho biết, Ấn Độ ưu tiên thanh toán thương mại bằng đồng tiền quốc gia hơn là một hệ thống tiền tệ thống nhất của khối BRICS.

Ngân hàng trung ương Ấn Độ đã thúc đẩy cuộc thảo luận này.

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) Sanjay Malhotra cho biết, BRICS đang xem xét việc liên kết các hệ thống thanh toán nhanh cũng như CBDC của họ.

“Thanh toán xuyên biên giới là lĩnh vực mà tất cả chúng ta, bao gồm cả BRICS, đều quan tâm, bởi vì chúng ta cảm thấy có rất nhiều tiềm năng để giảm chi phí”, ông Malhotra cho biết.

Ông nói thêm, một số lựa chọn vẫn đang được thảo luận, bao gồm cả CBDC và liên kết giữa các hệ thống thanh toán nhanh.

Ông Malhotra đã chỉ ra Giao diện Thanh toán Thống nhất (UPI) của Ấn Độ, một mạng lưới thanh toán nội địa thời gian thực, như một ví dụ về tốc độ giao dịch có thể diễn ra nhanh chóng.

RBI cũng đề xuất xem xét việc liên kết các loại tiền điện tử của các nước BRICS tại hội nghị thượng đỉnh năm nay.

Các nước thành viên BRICS hiện đã vận hành một số hệ thống thanh toán nội địa mạnh mẽ có tiềm năng kết nối với nhau.

Ấn Độ có UPI, RuPay và Hệ thống nhắn tin tài chính có cấu trúc; Trung Quốc vận hành Hệ thống thanh toán liên ngân hàng xuyên biên giới (CIPS) cho các giao dịch nhân dân tệ.

Trong khi Nga sử dụng Hệ thống chuyển giao tin nhắn tài chính (SPFS) và mạng lưới thẻ Mir; còn Brazil vận hành hệ thống thanh toán tức thời Pix.

Nguồn tin từ Chính phủ Ấn Độ cho biết, công việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh vẫn tập trung vào các cơ chế thực tiễn, nhằm giảm chi phí thương mại và tăng cường hợp tác đầu tư trong khuôn khổ BRICS, thay vì thay thế cấu trúc tài chính quốc tế hiện có.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 dự kiến diễn ra từ 12-13/9 tới.