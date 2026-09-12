Tổng thống Serbia nêu thời điểm chính thức từ chức

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic.

Theo hãng tin Tanjug của Serbia, tại một cuộc họp báo đặc biệt, Tổng thống Aleksandar Vucic đã đưa ra thông báo sẽ chính thức từ chức vào ngày 25 hoặc 26/9, ngay sau khi ông trở về từ chuyến công tác tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York.

Tổng thống Vucic nhấn mạnh, luật pháp hiện hành của Serbia không bắt buộc ông phải rời chức vụ trong thời gian tranh cử, nhưng ông muốn dành tháng cuối cùng của chiến dịch tranh cử như một công dân bình thường.

Quyết định hiện tại của nhà lãnh đạo Serbia được đưa ra sau những bước đi quan trọng về nhân sự và hiến pháp.

Trước đó, Tổng thống đã ký một sắc lệnh chính thức giải tán quốc hội, và lên lịch tổ chức bầu cử sớm vào ngày 25/10.

Hội đồng chính của đảng cầm quyền Tiến bộ Serbia đã phê chuẩn ông Vucic làm người đứng đầu danh sách tranh cử "Serbia Thống nhất", và đề cử ông làm ứng cử viên thủ tướng trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới.

Việc giải tán sớm cơ quan lập pháp và sự thay đổi nhân sự diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ và chống tham nhũng kéo dài, do các nhóm sinh viên dẫn đầu trong hơn một năm rưỡi qua.

Sự bất mãn lan rộng trong cả nước càng gia tăng sau vụ tai nạn thương tâm tại ga tàu Novi Sad, nơi 16 người thiệt mạng khi một mái che bê tông bị sập.

Các nhà phân tích chính trị xem việc ông Vucic chuyển sang vị trí thủ tướng là một động thái chiến thuật, cho phép ông duy trì quyền lực thực tế trong nước cộng hòa.

Theo hiến pháp, nhiệm kỳ tổng thống thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng kéo dài 5 năm của ông Vucic sẽ kết thúc vào mùa Xuân năm 2027.

Điều đáng chú ý là ông Vucic trước đây từng đứng đầu nội các Serbia từ năm 2014 đến năm 2017, sau đó ông đã thắng hai cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp.