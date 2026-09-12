Khả năng Fed tăng lãi suất vào tuần sau lên gần 90%, Chủ tịch Kevin Warsh chịu áp lực lớn

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng có giá biến động mạnh, tăng 0,3% trong tháng 8 so với tháng trước, cao hơn dự báo.

Con số này củng cố lập luận của một nhóm ngày càng đông quan chức Fed rằng ngân hàng trung ương cần hành động sau hơn 5 năm lạm phát liên tục vượt mục tiêu 2%.

"Đối với Fed, đã đến lúc phải hành động thay vì chỉ nói", Omair Sharif, Chủ tịch Inflation Insights, nhận xét.

Thị trường lập tức điều chỉnh kỳ vọng. Xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9, dựa trên hợp đồng tương lai lãi suất liên bang, vọt lên trên 85%, từ khoảng 70% một ngày trước đó. Nhà đầu tư cũng bắt đầu đặt cược vào một đợt tăng thứ hai trước tháng 12.

Trước khi CPI được công bố, giới kinh tế vẫn chưa đồng thuận cao về khả năng Fed hành động. Tuy nhiên, sau báo cáo, một số tổ chức, trong đó có TD Bank và JPMorgan Chase, đã thay đổi dự báo theo hướng Fed sẽ tăng lãi suất.

Diane Swonk, nhà kinh tế trưởng KPMG cho hay: “Con số này củng cố sự dịch chuyển cán cân về phía tăng lãi suất”.

Theo bà, câu hỏi giờ đây không còn đơn thuần là Fed có tăng hay không, mà là cần tăng bao nhiêu để kiểm soát lạm phát.

Một phần đáng kể mức tăng CPI lõi tháng 8 đến từ giá dịch vụ điện thoại không dây, với mức tăng kỷ lục. Đây có thể chỉ là yếu tố nhất thời, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng Fed khó tiếp tục giữ nguyên lãi suất chỉ dựa trên kỳ vọng rằng áp lực giá sẽ tự hạ nhiệt trong tương lai.

Áp lực đối với ông Warsh càng lớn bởi chính những tuyên bố ông đưa ra tại Jackson Hole ngày 28/8. Ông nhận định xu hướng lạm phát cơ bản "chưa cải thiện đáng kể" và cảnh báo ngân hàng trung ương vẫn còn "việc phải làm" nếu không có thêm bằng chứng cho thấy giá cả đang quay trở lại mục tiêu 2%.

"Ông không thể có một bài phát biểu như tại Jackson Hole rồi lại không ủng hộ tăng lãi suất ở cuộc họp tiếp theo", Sharif nhận xét.

Trong nội bộ Fed, sự ủng hộ đối với việc thắt chặt chính sách cũng đã tăng lên. Ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất trong cả 5 cuộc họp từ đầu năm, nhưng tại cuộc họp tháng 7, 3 thành viên bỏ phiếu phản đối và muốn tăng thêm 0,25 điểm phần trăm. 2 quan chức không có quyền bỏ phiếu sau đó cũng cho biết họ sẽ ủng hộ tăng lãi suất nếu được tham gia quyết định.

Evercore ISI nhận định khả năng Fed tăng lãi suất tuần tới hiện gần như đã được xác lập. Nhóm chuyên gia do Krishna Guha dẫn đầu cho rằng Warsh có thể đánh giá dữ liệu chưa đủ tốt để tiếp tục bỏ qua sức ép từ giá dầu, đồng thời một đợt tăng lãi suất sẽ giúp ông lấy lại uy tín sau cuộc họp báo tháng 7 gây thất vọng cho giới đầu tư.

Tuy nhiên, hành động này có thể đẩy Warsh vào thế đối đầu với Tổng thống Donald Trump, người bổ nhiệm ông và liên tục yêu cầu Fed giảm lãi suất.

Tuần trước, Trump thậm chí đe dọa cắt quan hệ thương mại với một số quốc gia nếu Fed không hạ chi phí vay.

Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng, cho rằng nếu Fed có một động thái lớn, Tổng thống "có thể sẽ có điều để nói".

Rủi ro lạm phát cũng chưa dừng lại ở CPI tháng 8. Xung đột Iran tiếp diễn khiến Brent có lúc lên 109 USD một thùng trong ngày 10/9. Làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ AI cũng tạo thêm áp lực lên nhu cầu và nguồn cung, trong khi những yếu tố này khó sớm biến mất.

Kỳ vọng của người tiêu dùng đang trở thành một tín hiệu đáng lo khác. Khảo sát mới nhất của Đại học Michigan cho thấy kỳ vọng lạm phát một năm tăng từ 4% lên 4,6% đầu tháng 9. Lần đầu tiên kể từ năm 2023, phần lớn người được khảo sát cũng cho rằng lãi suất sẽ tăng trong 12 tháng tới.

Trong khi đó, thị trường lao động vẫn vững. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp và chưa có dấu hiệu tiền lương tạo thêm áp lực lớn lên giá cả. Một số quan chức Fed vì thế cho rằng lãi suất hiện tại chưa thực sự hạn chế nhu cầu.

Điều này làm xuất hiện khả năng Fed phải đảo ngược một phần, thậm chí toàn bộ 3 lần giảm lãi suất với tổng cộng 0,75 điểm phần trăm vào cuối năm ngoái.

Joseph Brusuelas, nhà kinh tế trưởng RSM US, cho rằng Fed cần “thu hồi” cả 3 lần giảm này để làm chậm nền kinh tế đang có khả năng tăng trưởng cao hơn xu hướng trong quý hiện tại.

Theo Yahoo Finance﻿