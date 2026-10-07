Không muốn “chờ NATO đến”, một thành viên điều quân chủ lực sát biên giới Nga: Điện Kremlin phản ứng sao?

Tờ The Moscow Times đưa tin, Điện Kremlin ngày 5/10 tuyên bố các cơ quan tình báo Nga có khả năng giám sát các hoạt động quân sự dọc biên giới nước này, bác bỏ các báo cáo cho rằng Estonia đang điều động quân đội đến gần biên giới Nga hơn.

"Không có gì phải nghi ngờ, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan khác của chúng tôi [Nga] đều sở hữu thông tin tình báo cần thiết để giám sát và đánh giá đúng đắn tình hình xung quanh biên giới", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên trong cuộc họp báo thường nhật.

Những bình luận của ông Peskov được đưa ra nhằm đáp trả bài báo của tờ Financial Times (Anh) mô tả chi tiết sự chuyển hướng chiến lược của Estonia sang thế trận "phòng thủ chủ động" sau khi quan sát các chiến thuật quân sự của Nga tại Ukraine.

Binh sĩ Estonia tại căn cứ Tapa ở Tallinn, Estonia, vào ngày 21/3/2025. Ảnh: Getty Images

Theo học thuyết được cập nhật, Estonia - quốc gia Baltic với 1,3 triệu dân - đang di chuyển các đơn vị chiến đấu chủ lực từ Tapa ở phía bắc nước này đến Johvi, cách biên giới với vùng Leningrad của Nga chưa đầy 50 km, nhằm chuẩn bị tốt hơn cho một cuộc tấn công tiềm tàng từ phía Nga.

Động thái này được tiết lộ trong phát biểu của Tarmo Kundla - chỉ huy Lữ đoàn 1, đơn vị chủ lực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng lục quân Estonia - được đăng trên tờ Financial Times vào ngày 5/10, diễn ra trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều cảnh báo về ý đồ quân sự của Nga đối với quốc gia Baltic này.

Lữ đoàn 1 sẽ chuyển từ căn cứ cũ ở Tapa đến một căn cứ mới được mở rộng ở thị trấn Johvi, nằm ngay phía tây thành phố Narva của Estonia, sát biên giới với Nga.

Narva thường được coi là điểm nóng tiềm tàng của các cuộc tấn công hỗn hợp hoặc bằng vũ lực không chỉ vì vị trí địa lý mà còn vì phần lớn dân số nói tiếng Nga.

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Theo ông Kundla, động thái nêu trên của Lữ đoàn 1 có liên quan đến sự thay đổi trong tư duy chiến lược của quân đội Estonia, vốn dựa vào sức mạnh không quân của các lực lượng NATO đồn trú tại khu vực, cũng như vào khả năng răn đe của Điều 5 của Hiệp ước NATO (quy định rằng một cuộc tấn công vũ trang chống lại một thành viên NATO sẽ được coi là một cuộc tấn công chống lại tất cả các thành viên, và kích hoạt nghĩa vụ buộc mỗi thành viên phải đến hỗ trợ thành viên đó) để bảo vệ Estonia trước một cuộc tấn công có thể xảy ra từ nước láng giềng Nga lớn hơn nhiều.

"Chúng tôi [Estonia] phải bắt đầu từ biên giới và giành chiến thắng ngay từ những trận đánh đầu tiên", ông Kundla nói, giải thích rằng động thái này sẽ giúp quân đội Estonia chiến đấu với thế trận "phòng thủ chủ động", cho phép phản công ngay lập tức vào các mục tiêu sâu hơn bên trong lãnh thổ Nga trong trường hợp bị tấn công.

Estonia cũng đang xây dựng các căn cứ mới ở thành phố biên giới Narva để chứa tới 1.000 binh sĩ trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

Estonia đang di chuyển các đơn vị chiến đấu chủ lực từ Tapa ở phía bắc nước này đến Johvi, cách biên giới với vùng Leningrad của Nga chưa đầy 50 km. Ảnh: The Moscow Times

"Đang trong quá trình thay đổi mọi thứ"

Theo The Moscow Times, thay vì một học thuyết liên quan đến việc "quấy rối" lực lượng Nga khi bị tấn công và chờ cho đến khi quân tiếp viện của NATO đến, các nhà hoạch định quân sự Estonia hiện đang lựa chọn "chiến đấu từng tấc đất". Nước này cũng đang mua máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo có khả năng tấn công sâu tới 300 km vào lãnh thổ Nga.

Estonia, một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ vốn từ lâu có quan hệ căng thẳng với Moscow, đã đi đầu trong việc chống lại các mối đe dọa an ninh từ Nga và đã mạnh mẽ ủng hộ Ukraine kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Trong năm nay, Estonia đã công bố mức tăng kỷ lục 42% trong chi tiêu quốc phòng, đạt 2,4 tỷ euro, tương đương khoảng 5,4% GDP của quốc gia nhỏ bé này.

Cùng với khoản chi tiêu tăng thêm là việc mua sắm các hệ thống vũ khí mới, bao gồm cả các hệ thống tên lửa do Mỹ và Hàn Quốc chế tạo có khả năng tấn công thành phố St. Petersburg của Nga.

"Chúng tôi đang trong quá trình thay đổi mọi thứ", một quan chức phụ trách chính sách quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Estonia được Financial Times dẫn lời cho biết.