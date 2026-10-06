Đường sắt cao tốc sử dụng công nghệ Shinkansen có vốn gần 20 tỷ USD, vận tốc 320 km/h chậm tiến độ, nhà tài trợ Nhật Bản không hài lòng

Dự án đường sắt cao tốc Mumbai-Ahmedabad (Ấn Độ) đang tiến triển dưới mức kỳ vọng của nhà tài trợ Nhật Bản, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết với tờ Hindu ngày 28/9.

Đây là dự án đường sắt cao tốc đầu tiên của Ấn Độ, được triển khai với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật từ Nhật Bản.

"Tôi phải thừa nhận rằng tiến độ không đáp ứng được kỳ vọng ban đầu", vị quan chức này cho biết.

"Cả hai bên đều cam kết đưa tàu cao tốc đến Ấn Độ, cùng với nhiều vấn đề khác. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng đường sắt cao tốc cũng đang phát triển ổn định ở cả Mumbai và Gujarat, và chúng tôi hy vọng tàu cao tốc sẽ bắt đầu hoạt động ở Ấn Độ trong vài năm tới", nhà ngoại giao này nói.

Mặc dù thừa nhận rằng Nhật Bản không thể công bố ngày hoàn thành dự án do sự chậm trễ, nhưng hiện tại dự án được cho là đang có "tiến triển ổn định".

Dự án do Tổng công ty Đường sắt Cao tốc Quốc gia (NHSRCL) thực hiện với vốn vay từ Chương trình Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Khoảng 81% chi phí của dự án do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua JICA, phần còn lại sẽ do Chính phủ Ấn Độ thanh toán. Vốn đầu tư ước tính hiện đã lên tới 1,87 nghìn tỷ rupee (19,5 tỷ USD).

Dự án khởi công vào ngày 14/9/2017 dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Narendra Modi và cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Tuyến đường sắt dài 508 km, kết nối Mumbai và Ahmedabad, sử dụng công nghệ Shinkansen của Nhật Bản. Tốc độ tàu đạt 320 km/h, rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 thành phố xuống còn khoảng 2 giờ 7 phút. Tàu sẽ có 10 điểm dừng, bao gồm Thane, Virar, Boisar, Vapi, Bilimora, Surat, Bharuch, Vadodara, Anand và Ahmedabad, và điểm cuối cùng là Sabarmati.

Những phát biểu của quan chức Nhật Bản được đưa ra sau bình luận của cựu bộ trưởng Nhật Bản Hideki Makihara vài tháng trước đó, trong đó ông chỉ trích sự "thiếu thận trọng" của các quan chức Ấn Độ là nguyên nhân gây ra sự chậm trễ của dự án đường sắt cao tốc.

Dự án cũng đang được theo dõi sát sao khi Ấn Độ tìm cách phát triển năng lực đường sắt cao tốc và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao thông vận tải trong nước. Quá trình triển khai đã phải đối mặt với một số thách thức, bao gồm các vấn đề liên quan đến việc thu hồi đất, xây dựng và thi công các công trình cơ sở hạ tầng lớn. Những yếu tố này đã ảnh hưởng đến tiến độ các giai đoạn của dự án.

Đối với Nhật Bản, dự án này là một ví dụ điển hình về hợp tác song phương với Ấn Độ trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng tiên tiến và công nghệ vận tải. Do đó, tiến độ của dự án đang được cả 2 nước theo dõi sát sao. Mặc dù chưa có thời hạn hoàn thành mới nào được đưa ra, nhưng đánh giá của Nhật Bản cho thấy trọng tâm hiện nay là duy trì tốc độ làm việc hiện tại và đảm bảo tiến độ xây dựng ổn định dọc theo toàn bộ hành lang.

Theo Economic Times, Hindu Times