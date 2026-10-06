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Tỷ lệ ủng hộ ông Trump thấp kỷ lục trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

| | Tài chính quốc tế

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump duy trì ở mức thấp kỷ lục trong những ngày gần đây khi nhiều cử tri gốc Tây Ban Nha chỉ trích hiệu quả công việc của ông.

Theo báo cáo của Reuters/Ipsos, cuộc thăm dò kéo dài 6 ngày cho thấy chỉ có 32% người Mỹ ủng hộ nhiệm kỳ Tổng thống của ông Donald Trump, không thay đổi so với cuộc khảo sát thực hiện hồi tháng 9, thời điểm tỷ lệ ủng hộ nhà lãnh đạo đương nhiệm của Mỹ nằm ở mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị.

Nhiều cử tri gốc Tây Ban Nha chỉ trích hiệu quả công việc của ông Trump và dự định từ bỏ đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Trong khi đó, cử tri gốc Tây Ban Nha từng góp phần giúp ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 khi ông nhận gần một nửa số phiếu bầu từ nhóm cử tri này, so với khoảng 1/3 trong cuộc bầu cử năm 2020.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Nhưng sự ủng hộ dành cho Tổng thống Trump giảm sút trong những tháng gần đây khi người dân Mỹ phải vật lộn với lạm phát cao do quyết định gây chiến với Iran. Chỉ có 24% người Mỹ gốc Tây Ban Nha tán thành hiệu quả công việc của Trump tại Nhà Trắng, tỷ lệ thấp nhất trong cả 2 nhiệm kỳ Tổng thống của ông.

Cuộc thăm dò dư luận cũng cho thấy sự sụt giảm mức độ ủng hộ ông Trump đang gây áp lực nặng nề lên đảng Cộng hòa với tỷ lệ cử tri đăng ký ủng hộ đảng Dân chủ cao hơn đảng Cộng hòa là 44%, so với 37% chưa đầy một tháng trước cuộc bầu cử ngày 3/11.

Trong số những cử tri độc lập, đảng Dân chủ dẫn trước với tỷ lệ 37% so với 21%, trong đó 28% cử tri độc lập đăng ký tham gia khảo sát vẫn chưa quyết định.

Chỉ có 26% cử tri gốc Tây Ban Nha đăng ký dự định bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, vốn sẽ quyết định quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội trong 2 năm cuối nhiệm kỳ hiện tại của ông Trump.

Khoảng 52% cử tri gốc Tây Ban Nha dự định bỏ phiếu cho đảng Dân chủ, gấp đôi mức ủng hộ dành cho đảng Cộng hòa và đây được xem là lợi thế lớn nhất của đảng Dân chủ kể từ khi ông Trump nhậm chức. Đảng Cộng hòa đang chuẩn bị tinh thần cho kết quả khó khăn trong cuộc bầu cử quốc hội.

Nhiều nhà phân tích dự đoán đảng Dân chủ sẽ giành đa số ghế tại Hạ viện và quyền kiểm soát Thượng viện cũng ngày càng được xem là khó đoán.

Theo cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos, chi phí sinh hoạt là vấn đề hàng đầu mà người Mỹ quan tâm khi quyết định bỏ phiếu như thế nào vào tháng 11. Lạm phát tiêu dùng tăng vọt sau khi giá xăng và dầu diesel tăng cao, do cuộc chiến với Iran mà ông Trump phát động hồi tháng 2.

Lợi thế của đảng Cộng hòa trong số những người Mỹ lớn tuổi cũng giảm sút. Nhóm cử tri từ 50 tuổi trở lên đặc biệt quan trọng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ khi người Mỹ lớn tuổi thường chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số cử tri. Trong số những cử tri dưới 50 tuổi, đảng Dân chủ dẫn trước 18 điểm.

Cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được thực hiện trực tuyến trên toàn quốc, khảo sát 4.506 người trưởng thành tại Mỹ và có sai số khoảng hai điểm phần trăm.

Theo Kông Anh

VTC News

Từ Khóa:
ông Trump

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