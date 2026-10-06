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Nigeria: Máy bay rơi khiến 32 người thiệt mạng, nhân chứng nghe thấy 'tiếng động như sấm'

| | Tài chính quốc tế

Một máy bay quân sự của Nigeria đang bay từ thành phố Benin đến Lagos đã gặp nạn tại bang Ondo, miền tây nam nước này, khiến 25 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Theo Reuters, chiếc máy bay ATR-42 của Không quân Nigeria đang thực hiện chuyến bay thường lệ từ thành phố Benin đến Lagos thì mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu vào lúc 8h13 ngày 5/10.

Người dân địa phương chia sẻ với hãng tin AP, rằng máy bay rơi gần một con sông và một phần thân máy bay đang chìm dưới nước.

"Chúng tôi nghe thấy một tiếng động lớn như tiếng sấm”, nhân chứng Akinbulejo Pius kể lại. "Máy bay sượt qua một số tán cây. Chúng tôi tìm thấy một số phần thi thể, quần áo và giày dép”.

Đây là một trong những thảm họa hàng không nghiêm trọng nhất tại Nigeria trong những năm gần đây.

Xác máy bay được tìm thấy gần thị trấn ven biển Igbokoda. Các đội tìm kiếm và cứu nạn đã được triển khai.

Mảnh vỡ máy bay tại hiện trường. (Ảnh: Reuters)

Một phần thân máy bay chìm dưới nước. (Ảnh: Reuters)

Mảnh vỡ và vật dụng của các nạn nhân tại hiện trường. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu xác nhận không có người sống sót sau vụ tai nạn. Ông bày tỏ "nỗi đau buồn sâu sắc" và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

"Tư lệnh Không quân đã báo cáo tình hình cho tôi, và tôi đã chỉ đạo Không quân Nigeria lập tức tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân vụ tai nạn nhằm ngăn chặn các sự cố tương tự trong tương lai”, ông Tinubu cho biết trong một tuyên bố.

Trước đây, quân đội Nigeria từng sử dụng dòng máy bay ATR-42 cho các nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát cũng như vận chuyển nhân sự và hàng tiếp tế.

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Theo Minh Hạnh

Tiền phong

Từ Khóa:
Máy bay rơi

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