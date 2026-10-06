Khoan sâu 8,3 km xuống lòng đất, láng giềng Việt Nam phát hiện hơn 1 tỷ tấn dầu khí giữa sa mạc

Tại Tân Cương, miền tây Trung Quốc, mỏ dầu Hade-Fuman đã khai thác tổng cộng hơn 26 triệu tấn dầu quy đổi từ các tầng chứa nằm sâu hơn 6.000 mét dưới lòng đất, theo CCTV.

Hade-Fuman nằm giữa sa mạc Taklamakan và gồm hai khu vực Hade và Fuman. Trong đó, Fuman là mỏ dầu siêu sâu lớn nhất Trung Quốc, với tài nguyên dầu khí vượt 1 tỷ tấn, theo PetroChina.

Nguồn tài nguyên này được phát hiện vào năm 2021, sau những bước tiến trong nghiên cứu địa chất và công nghệ thăm dò giúp PetroChina tiếp cận các tầng chứa dầu khí có cấu tạo phức tạp nằm sâu dưới lòng đất.

Để khai thác Fuman, PetroChina đã phát triển các công cụ và công nghệ khoan chuyên dụng. Các giếng tại đây có độ sâu trung bình hơn 8.300 mét, gần tương đương chiều cao của đỉnh Everest nếu đặt theo phương thẳng đứng.

Các giếng sâu hơn 6.000 mét thường được xếp vào nhóm giếng siêu sâu. Ở độ sâu này, hoạt động khai thác trở nên đặc biệt khó khăn do nhiệt độ và áp suất rất cao.

Việc tiến sâu xuống lòng đất đang trở thành một hướng quan trọng trong chiến lược tăng sản lượng dầu khí nội địa của Trung Quốc. Các tập đoàn năng lượng nước này đẩy mạnh thăm dò trong bối cảnh Bắc Kinh tìm cách củng cố an ninh năng lượng, đặc biệt khi những gián đoạn quanh eo biển Hormuz cho thấy rủi ro đối với chuỗi cung ứng dầu khí toàn cầu.

Theo kế hoạch 5 năm dành cho ngành dầu khí, Trung Quốc đặt mục tiêu nâng nguồn cung trong nước lên 440 triệu tấn dầu quy đổi vào năm 2030. Nước này cũng dự kiến xây thêm 20.000 km đường ống dẫn dầu và khí đốt đường dài, nâng tổng chiều dài mạng lưới lên 220.000 km, tương đương hơn 5 vòng quanh Trái Đất.

Năm ngoái, tổng sản lượng dầu khí của Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục 420 triệu tấn dầu, trong đó sản lượng dầu thô đạt kỷ lục 216 triệu tấn.

Theo SCMP