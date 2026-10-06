Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quốc gia láng giềng Việt Nam đóng cửa 670 ngân hàng chỉ trong 1 năm: Bỏ "lượng", theo "chất"

| | Tài chính quốc tế

Trung Quốc đã đóng cửa tới 670 ngân hàng trong năm 2027 để củng cố hệ thống tài chính quốc gia.

Theo phân tích của tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings, chỉ riêng trong năm 2025, con số kỷ lục 670 ngân hàng tại Trung Quốc đã bị đóng cửa, tương đương khoảng 25% tổng số ngân hàng trên cả nước. Đây là kết quả của chính sách hợp nhất do Nhà nước dẫn dắt, theo đó cơ quan quản lý tăng cường sáp nhập và giải thể nhằm tạo ra các tổ chức tín dụng có quy mô lớn hơn và nền tảng vốn tốt hơn.

Trong báo cáo mới công bố, Fitch nhận định các ngân hàng thương mại nhỏ và ngân hàng nông thôn vẫn là bộ phận yếu nhất trong hệ thống tài chính Trung Quốc. Nhóm này đang đối mặt với chất lượng tài sản kém, mức vốn hóa thấp và nhiều bất cập trong quản trị, đặc biệt tại các địa phương kém phát triển.

Số liệu cho thấy tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) của các ngân hàng nông thôn giảm xuống còn 0,45% trong nửa đầu năm nay, so với mức 0,56% của năm 2021. Cùng kỳ, tỷ lệ nợ xấu của nhóm ngân hàng này tăng lên 2,8%, cao hơn đáng kể so với mức bình quân toàn ngành là 1,5%. Nguyên nhân chủ yếu là do các ngân hàng này có mức độ tiếp xúc lớn hơn với doanh nghiệp nhỏ, chủ đầu tư bất động sản và các công ty huy động vốn cho chính quyền địa phương (LGFV).

Theo Fitch, làn sóng hợp nhất hướng tới mục tiêu tăng cường giám sát, hạn chế tình trạng lách quy định và nâng cao tính minh bạch. Tổ chức này cũng cho rằng áp lực tại các ngân hàng nhỏ khó có thể gây ra hiệu ứng lây lan trên toàn hệ thống, do hoạt động của chúng chủ yếu mang tính địa phương và mức độ liên kết với thị trường liên ngân hàng còn hạn chế.

Fitch đánh giá các biện pháp này rốt cuộc có thể định hình lại cục diện cạnh tranh giữa các ngân hàng quy mô nhỏ, dù những điểm yếu mang tính cấu trúc có thể vẫn tồn tại trong ngắn hạn.

Động thái của Bắc Kinh diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới liên tục cho thấy dấu hiệu chững lại. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc chỉ tăng 4,3% trong quý II, mức thấp nhất kể từ năm 2022. Trong khi đó, lợi nhuận công nghiệp tháng 8 tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước – tốc độ yếu nhất từ đầu năm đến nay.

Hồng Duy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 cổ phiếu vừa đạt mức cao nhất mọi thời đại, vốn hóa sắp chạm mốc 6.000 tỷ USD chưa từng có trên thế giới

1 cổ phiếu vừa đạt mức cao nhất mọi thời đại, vốn hóa sắp chạm mốc 6.000 tỷ USD chưa từng có trên thế giới Nổi bật

Cụ ông 71 tuổi bất ngờ phát hiện tài khoản lương hưu có hơn 1,6 tỷ đồng sau 21 năm

Cụ ông 71 tuổi bất ngờ phát hiện tài khoản lương hưu có hơn 1,6 tỷ đồng sau 21 năm Nổi bật

Nga tập kích, thủ đô Kiev lập tức rung chuyển giữa lúc Thủ tướng Đức xuất hiện: Moscow tuyên bố sẽ đánh mạnh hơn

Nga tập kích, thủ đô Kiev lập tức rung chuyển giữa lúc Thủ tướng Đức xuất hiện: Moscow tuyên bố sẽ đánh mạnh hơn

10:36 , 06/10/2026
Vụ chuyến bay Flydubai bị không tặc: Cơ phó khai nhận đã âm thầm lên kế hoạch từ lâu

Vụ chuyến bay Flydubai bị không tặc: Cơ phó khai nhận đã âm thầm lên kế hoạch từ lâu

10:18 , 06/10/2026
Iran nhận tin buồn chưa từng có

Iran nhận tin buồn chưa từng có

09:56 , 06/10/2026
Tuyến metro gần 6 tỷ USD, dài 24 km chậm tiến độ, nhà thầu Trung Quốc bị giục đưa thêm người tới thi công

Tuyến metro gần 6 tỷ USD, dài 24 km chậm tiến độ, nhà thầu Trung Quốc bị giục đưa thêm người tới thi công

09:45 , 06/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên