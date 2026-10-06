Quốc gia láng giềng Việt Nam đóng cửa 670 ngân hàng chỉ trong 1 năm: Bỏ "lượng", theo "chất"

Theo phân tích của tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings, chỉ riêng trong năm 2025, con số kỷ lục 670 ngân hàng tại Trung Quốc đã bị đóng cửa, tương đương khoảng 25% tổng số ngân hàng trên cả nước. Đây là kết quả của chính sách hợp nhất do Nhà nước dẫn dắt, theo đó cơ quan quản lý tăng cường sáp nhập và giải thể nhằm tạo ra các tổ chức tín dụng có quy mô lớn hơn và nền tảng vốn tốt hơn.

Trong báo cáo mới công bố, Fitch nhận định các ngân hàng thương mại nhỏ và ngân hàng nông thôn vẫn là bộ phận yếu nhất trong hệ thống tài chính Trung Quốc. Nhóm này đang đối mặt với chất lượng tài sản kém, mức vốn hóa thấp và nhiều bất cập trong quản trị, đặc biệt tại các địa phương kém phát triển.

Số liệu cho thấy tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) của các ngân hàng nông thôn giảm xuống còn 0,45% trong nửa đầu năm nay, so với mức 0,56% của năm 2021. Cùng kỳ, tỷ lệ nợ xấu của nhóm ngân hàng này tăng lên 2,8%, cao hơn đáng kể so với mức bình quân toàn ngành là 1,5%. Nguyên nhân chủ yếu là do các ngân hàng này có mức độ tiếp xúc lớn hơn với doanh nghiệp nhỏ, chủ đầu tư bất động sản và các công ty huy động vốn cho chính quyền địa phương (LGFV).

Theo Fitch, làn sóng hợp nhất hướng tới mục tiêu tăng cường giám sát, hạn chế tình trạng lách quy định và nâng cao tính minh bạch. Tổ chức này cũng cho rằng áp lực tại các ngân hàng nhỏ khó có thể gây ra hiệu ứng lây lan trên toàn hệ thống, do hoạt động của chúng chủ yếu mang tính địa phương và mức độ liên kết với thị trường liên ngân hàng còn hạn chế.

Fitch đánh giá các biện pháp này rốt cuộc có thể định hình lại cục diện cạnh tranh giữa các ngân hàng quy mô nhỏ, dù những điểm yếu mang tính cấu trúc có thể vẫn tồn tại trong ngắn hạn.

Động thái của Bắc Kinh diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới liên tục cho thấy dấu hiệu chững lại. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc chỉ tăng 4,3% trong quý II, mức thấp nhất kể từ năm 2022. Trong khi đó, lợi nhuận công nghiệp tháng 8 tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước – tốc độ yếu nhất từ đầu năm đến nay.