Saudi Arabia báo tin cực vui cho cả châu Á

Theo tài liệu định giá công bố ngày 5/10, Tập đoàn dầu khí quốc doanh Saudi Aramco hạ giá bán chính thức (OSP) của dầu Arab Light giao cho khách hàng châu Á trong tháng 11 xuống thấp hơn 5 USD mỗi thùng so với bình quân giá dầu Oman và Dubai. Mức giảm này sâu hơn 3 USD so với tháng trước và là mức chiết khấu lớn nhất kể từ tháng 6/2020.

Quyết định này gây bất ngờ với thị trường. Trước đó, khảo sát của Reuters cho thấy nhiều nhà giao dịch và nhà máy lọc dầu dự báo Saudi Arabia có thể tăng giá bán tháng 11 thêm tối đa 5 USD mỗi thùng, phù hợp với đà tăng của các chuẩn dầu Trung Đông thời gian gần đây.

Không chỉ Arab Light, Saudi Aramco còn giảm giá bán các loại dầu nặng hơn sang châu Á. Giá dầu Arab Medium và Arab Heavy giao tháng 11 đều được hạ 5 USD mỗi thùng. Đây là nhóm dầu thường được các nhà máy lọc dầu châu Á sử dụng nhiều, đặc biệt tại Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Theo 3 nguồn tin từ các nhà máy lọc dầu châu Á, việc giảm giá mạnh nhiều khả năng nhằm bù đắp cho chi phí vận chuyển đang ở mức rất cao. Từ khi xung đột Mỹ - Israel với Iran làm gián đoạn các tuyến hàng hải trong khu vực, giá thuê tàu chở dầu từ Vịnh Ba Tư sang châu Á tăng vọt.

Dữ liệu của LSEG cho thấy chi phí thuê một tàu chở dầu cỡ lớn VLCC, có khả năng vận chuyển khoảng 2 triệu thùng dầu từ vùng Vịnh tới Trung Quốc, đã lên tới 1,2 triệu USD/ngày tính đến ngày 2/10. Cùng kỳ năm ngoái, mức phí này chỉ khoảng 80.000 USD mỗi ngày.

Một nguồn tin khác cho biết mức giá bán thấp hơn cũng có thể giúp bù đắp cho thời gian chờ đợi và hành trình dài hơn đối với các lô dầu Saudi Arabia xuất từ cảng Sidi Kerir của Ai Cập, nơi hoạt động bốc hàng đang bị chậm trễ.

Từ tháng 9, Saudi Aramco đã bán hàng triệu thùng dầu thông qua hình thức chuyển tải giữa tàu với tàu ở ngoài eo biển Hormuz. Cách làm này giúp duy trì dòng chảy dầu ra thị trường quốc tế trong bối cảnh tuyến hàng hải chiến lược vẫn chịu nhiều rủi ro an ninh.

Saudi Arabia cũng đã nối lại hoạt động bốc dầu tại cảng Yanbu trên Biển Đỏ, sau khi tuyến đường ống Đông - Tây bị tạm dừng vì một vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Đường ống này đóng vai trò quan trọng vì giúp Riyadh vận chuyển dầu từ các mỏ phía đông sang cảng Biển Đỏ, giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Do đó, động thái giảm giá bán sang châu Á được giới phân tích xem là nỗ lực giữ chân khách hàng trong khu vực tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới. Khi chi phí vận tải tăng mạnh, dầu từ Saudi Arabia có thể kém cạnh tranh hơn so với một số nguồn thay thế, đặc biệt nếu người mua phải chịu thêm rủi ro chậm giao hàng.

Trái ngược với châu Á, Saudi Aramco lại nâng giá bán dầu tháng 11 cho khu vực tây bắc châu Âu thêm 3 USD/thùng đối với tất cả các loại dầu. Động thái này cho thấy Saudi Arabia đang áp dụng chiến lược giá khác nhau giữa các thị trường, tùy thuộc vào nhu cầu, chi phí vận chuyển và mức độ cạnh tranh tại từng khu vực.

Theo Reuters﻿