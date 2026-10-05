Khả năng Fed tăng lãi suất tháng này tụt sâu 22%, chứng khoán châu Á khởi sắc

Thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc trong phiên đầu tuần, trong khi USD suy yếu và đợt bán tháo trên thị trường trái phiếu tạm lắng. Nhà đầu tư cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ít có khả năng tiếp tục mạnh tay tăng lãi suất sau những tín hiệu hạ nhiệt từ thị trường lao động.

Dữ liệu công bố cuối tuần trước cho thấy số việc làm mới tại Mỹ trong tháng 9 tăng thấp hơn dự báo. Số liệu của hai tháng trước cũng bị điều chỉnh giảm mạnh, khiến khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất ngay trong tháng này giảm đáng kể.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện chỉ dự đoán 22% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10, giảm mạnh so với mức 64% một tuần trước.

Chuyên gia kinh tế cấp cao Jose Torres tại Interactive Brokers nhận định thị trường lao động nhìn chung vẫn ổn định, nhưng việc số liệu bị điều chỉnh giảm cho thấy kinh tế Mỹ đã mất việc làm trong 2 trên 9 tháng đầu năm. Nguy cơ việc làm tiếp tục suy giảm khiến Fed khó có thể tăng thêm tổng cộng 100 điểm cơ bản như thị trường từng kỳ vọng.

Kỳ vọng Fed tạm dừng tăng lãi suất lập tức hỗ trợ các tài sản rủi ro. Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 2% đầu phiên, chứng khoán Australia tăng 0,5%, còn chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương ngoài Nhật Bản nhích 0,15%. Giao dịch tại khu vực tương đối trầm lắng do thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và bang New South Wales của Australia nghỉ lễ.

Hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 lần lượt tăng 0,3% và 0,1%. Tại châu Âu, hợp đồng tương lai EURO STOXX 50 tăng 0,3%, còn FTSE tăng 0,4%.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống 5,2643%, trong khi kỳ hạn 2 năm ở mức 4,8143%. Dù vậy, lợi suất tại nhiều nền kinh tế lớn vẫn quanh mức cao nhất nhiều năm, trong bối cảnh nguồn cung trái phiếu lớn, tình hình tài khóa xấu đi và chi phí năng lượng duy trì ở mức cao.

Đồng USD cũng chịu sức ép khi kỳ vọng tăng lãi suất của Fed giảm. Euro phục hồi từ đáy 17 tháng lên 1,1243 euro đổi 1 USD, bảng Anh tăng nhẹ lên 1,3241 bảng đổi 1 USD. Đồng bạc xanh giảm nhẹ so với yên Nhật, xuống 157,81 yên đổi 1 USD.

Ở thị trường hàng hóa, giá dầu tiếp tục duy trì ở mức cao sau khi lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đã phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở của Saudi Aramco tại Riyadh và khu vực Khurais.

Theo Reuters