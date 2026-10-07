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Hàn Quốc bán nhiên liệu cho Nga, cấp viện trợ quân sự cho Ukraine

| | Tài chính quốc tế

Theo giới truyền thông, mặc dù nghiêng về phương Tây nhưng Hàn Quốc vẫn đang nỗ lực cân bằng quan hệ với cả Nga lẫn Ukraine.

Hàn Quốc bán nhiên liệu cho Nga, cấp viện trợ quân sự cho Ukraine- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tờ báo Anh The Guardian đưa tin, khi cuộc xung đột Nga-Ukraine đang bước sang năm thứ năm, Nga tuồn dầu thô ra nước ngoài bằng các tàu thuộc “Hạm đội Bóng tối”; trong khi đó, hàng trăm nghìn tấn nhiên liệu đang được cung cấp ngược lại cho Nga từ Hàn Quốc, bất kể những nỗ lực ngăn chặn của phương Tây.

Bài báo lưu ý, trong tháng 7 và tháng 8, hơn 176.000 tấn nhiên liệu, chủ yếu là dầu diesel, đã được chất lên 7 tàu chở dầu tại một số cảng của Hàn Quốc, thực hiện 14 chuyến đi đến vùng Viễn Đông của Nga.

Điều đặc biệt là 3 trong số 7 tàu này đang chịu lệnh trừng phạt của Anh và EU nhưng Hàn Quốc lại không có bất cứ động thái ngăn chặn nào.

Bài báo còn cho biết, hiện chưa rõ ai là chủ sở hữu nhiên liệu và ai đã bán nó, vì hồ sơ cảng của Hàn Quốc không ghi lại thông tin này .

“Thật đáng sốc khi các tàu chở dầu chịu lệnh trừng phạt của EU lại bốc dỡ nhiên liệu tại các cảng của Hàn Quốc và vận chuyển đến Nga… Điều này làm suy yếu chế độ trừng phạt và sự ủng hộ của Hàn Quốc đối với Ukraine”, The Guardian nêu rõ.

Tác giả bài báo nhắc lại, Hàn Quốc đang nắm tay cả Nga lẫn Ukraine. Hàn Quốc từ lâu đã tìm cách cân bằng việc hỗ trợ cho Ukraine với mong muốn cải thiện quan hệ với Nga.

Trong suốt cuộc chiến, nước này đã loại trừ việc cung cấp vũ khí trực tiếp cho Ukraine, tuân thủ tuyệt đối học thuyết cấm cung cấp vũ khí sát thương cho các nước tham chiến.

Do đó, Seoul đã gửi viện trợ nhân đạo và vật tư quân sự phi sát thương cho Ukraine, chẳng hạn như: Mũ bảo hiểm, áo giáp, xe rà phá bom mìn và cam kết hỗ trợ 2,3 tỷ USD vào năm 2023, nhưng chủ yếu dưới hình thức… cho vay.

Tuy nhiên, The Guardian cũng thừa nhận, mặc dù hoạt động buôn bán nhiên liệu của Nga liên quan đến các tàu chịu lệnh trừng phạt của các đối tác phương Tây, là một cú đòn không nhẹ giáng vào Ukraine và các đồng minh, nhưng nó hoàn toàn không vi phạm luật pháp Hàn Quốc.

Những chuyến hàng này tạo ra nguy cơ biến Hàn Quốc trở thành mắt xích yếu trong nỗ lực gây áp lực lên Nga của phương Tây, trong bối cảnh quan hệ với Ukraine xấu đi do việc chuyển giao 2 tù binh chiến tranh Triều Tiên.

Theo The Guardian

Theo Hoàng Yến

Giáo dục thời đại

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